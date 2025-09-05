El Infonavit y el Gobierno de Tlajomulco acordaron la recuperación de mil viviendas en las zonas Centro y Valles, como parte del plan integral que impulsa el alcalde Gerardo Quirino Velázquez, tras una visita a la Ciudad de México.

“Estamos saliendo del Infonavit muy contentos, tras una reunión productiva. Ya pudimos aterrizar con ellos este plan de recuperación, que lo tienen en el radar y que empata con la estrategia nacional que el propio Infonavit contempla para el cierre de este año. Con el apoyo del gobernador Pablo Lemus, con el esfuerzo del Ayuntamiento y con el apoyo del Gobierno federal y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, este año vamos por mil viviendas”.

El presidente explicó que habrá una reunión con personal de la dependencia federal el próximo jueves en Tlajomulco para revisar los polígonos de vivienda abandonada del municipio, pero ya se tienen zonas identificadas: Centro y Valles, ya que ambas cuentan con acceso a todos los servicios públicos, agua, educación, transporte y seguridad, entre otros, y fueron elegidas por personal del Infonavit como polígonos prioritarios.

“Es en la Zona Centro, donde está la Clínica del ISSSTE… pero también tenemos las zonas Valle Sur, Valle Centro y Valle Norte, que son las áreas con más factibilidad para recuperar”.

Destacó obras estratégicas en dichos polígonos habitacionales, como la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, el nuevo Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, así como servicios de movilidad y seguridad con la edificación de la nueva base de la Comisaría Municipal y la nueva unidad médica en Chulavista, que beneficiará a más de 120 mil habitantes del Valle Sur.

Luego del recorrido de supervisión por parte del Infonavit se iniciará el proceso de recuperación, que incluye la condonación de adeudos de viviendas, con el fin de que estén disponibles para su habitabilidad y se destinen principalmente a familias de escasos recursos.

“Buscamos un esquema de ‘borrón y cuenta nueva’ en los adeudos de las casas que se van a recuperar, para que vuelvan a ser ocupadas por familias”. Las casas se venderán mediante los créditos del Infonavit.

Gerardo Quirino acentuó que este primer paso permitirá afinar un modelo que, a partir de 2026, podría ampliar de manera considerable la recuperación de viviendas, con el objetivo de que Tlajomulco se convierta en un referente nacional en políticas públicas.

La estrategia complementa el censo de vivienda deshabitada que efectúa el personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para identificar las casas que pueden aportar los municipios al plan nacional de recuperación.

Tlajomulco tiene como meta rescatar 10 mil casas que fueron abandonadas desde hace una década o más, aprovechando las mejores condiciones de habitabilidad y servicios proporcionados por los tres niveles de Gobierno.

Por otra parte, el Infonavit también construirá 550 nuevas viviendas en la zona aledaña a la Estación El Cuervo de la Línea 4 del Tren Ligero. En este proyecto, Tlajomulco es referente en Jalisco.

Avanza el proyecto

Tlajomulco es el municipio con el mayor número de viviendas abandonadas en México.

Se estiman 70 mil casas en esta condición, por un problema acumulado desde hace dos décadas.

Tras la visita del alcalde Gerardo Quirino a las oficinas centrales del Infonavit, quedó como primer avance el acuerdo de intervenir mil viviendas abandonadas este año.

El Plan de Recuperación de Vivienda de Tlajomulco tiene como meta rescatar hasta 10 mil casas, al menos, durante esta administración.

Se pretende aprovechar que los polígonos habitacionales cuentan hoy con mejores condiciones de habitabilidad, gracias a obras estratégicas como la Línea 4 del Tren Ligero, el nuevo Centro Universitario de la UdeG, el Hospital del ISSSTE, además de servicios de movilidad y seguridad.

Otro avance es que, después de casi una década de abandono y conflictos legales, el fraccionamiento conocido como el “Chernóbil mexicano” será rehabilitado. Se trata de mil 800 viviendas que serán recuperadas en la Zona Valles.

CT