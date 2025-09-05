Mirza Flores destaca que hay unidad dentro de Movimiento Ciudadano

Mirza Flores, coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, asumió la dirigencia del partido naranja en 2024 y busca permanecer en el cargo por los próximos años. Tiene clara la meta de cara a los próximos meses: mantener la unidad dentro del partido naranja, lo cual, afirma, los ha colocado como la primera fuerza política del estado, a diferencia de otros partidos políticos en la entidad.

“Somos el proyecto político que trabaja con unidad, a diferencia de los otros proyectos políticos en Jalisco. Somos la primera fuerza política del estado y somos un proyecto que nos distingue por la congruencia respecto de los resultados”.

La coordinadora emecista, que ya fue diputada local y federal, dejó en claro que el partido mantiene el trabajo en unidad, una de las razones por las que el partido ha obtenido triunfos en las elecciones de los últimos años, entre presidencias municipales, diputaciones locales y federales, así como la gubernatura de Jalisco.

“Nuestro movimiento está más unido y fuerte que nunca. Trabajamos en unidad, no tenemos corrientes, hay formas de trabajar y la prueba de nuestra unidad está en que hemos tenido triunfos electorales. No podríamos tener triunfos electorales si no tuviéramos a toda la familia naranja unida”.

Mirza Flores aseguró que a Movimiento Ciudadano lo han distinguido la congruencia y los resultados de sus gobiernos, tanto en los municipios como el gobierno estatal, razón que los ha mantenido como la primera fuerza política del estado.

¿Por qué es la indicada para dirigir a Movimiento Ciudadano en Jalisco? Resaltó que ella fue una de las fundadoras del proyecto, al afirmar que “comenzó como comenzaron los orígenes: tocando puertas, escuchando a la gente”. Dijo conocer las problemáticas de la población en Jalisco de la misma forma en que conoce el método de hacer estructuras y obtener triunfos electorales.

“Conozco a Movimiento Ciudadano desde su nacimiento y conozco sus entrañas”, aseguró.

Por esa razón, agregó que le aporta dinamismo al partido naranja, al igual que su trabajo diario, lo que permitirá que se llegue a “buen puerto en 2027”. Reconoció el trabajo de las dirigencias anteriores, las cuales, consideró, “dejaron cimientos muy sólidos” del proyecto político de Movimiento Ciudadano.

Mirza Flores dejó en claro que trabaja el doble de tiempo: “Estoy capacitando a nuestros cuadros de mujeres, al mismo tiempo a jóvenes, estoy capacitando a regidoras y regidores del interior del Estado, estamos haciendo trabajos políticos de estructuras”, al mismo tiempo, reconoció que siempre es bueno volver a los orígenes, es decir, seguir tocando puertas e incluyendo a todas las personas en el proyecto.

La meta es clara: sacar adelante la elección intermedia de 2027, donde habrá en juego alcaldías, diputaciones locales y federales:

“Sacar adelante la elección de 2027 es mi mayor compromiso. Que desde la dirigencia logremos más triunfos en la Zona Metropolitana, triunfos en todas las ciudades medias de Jalisco, triunfos en las diputaciones locales; ahí estoy concentrada, ahí está mi trabajo y ese es mi proyecto político del día de hoy: 2027”.

Preferencia del electorado

Mirza Flores aseguró que Movimiento Ciudadano tiene la clara preferencia del electorado de Jalisco cuando se disputan gobiernos locales, con una diferencia de hasta 600 mil votos en comparación con Morena, según los resultados de la elección de 2024. Mientras que en los cargos federales, si bien reconoció que Morena se lleva las preferencias, considera que la ventaja es muy corta; por ejemplo, en diputaciones federales fueron 4 mil votos de diferencia y en el Senado son alrededor de 100,000 votos.

También resaltó que Movimiento Ciudadano se consolidó como el partido con mayor cantidad de población gobernada: en 41 municipios de gobiernos emecistas, suman más de 4.6 millones de habitantes, entre ellos Guadalajara y Zapopan, los dos más poblados del estado.

Y presume que, a diferencia de los otros partidos, Movimiento Ciudadano ha competido solo en las elecciones más recientes, mientras que Morena va en coalición, igual que el PRI, PAN y PRD.

De cara a la V Convención de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores opinó que llega comprometida con el trabajo realizado, incluyendo las asambleas distritales.

