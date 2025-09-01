Este domingo, un senderista de 32 años de edad originario de Manzanillo, Colima, cayó de una cascada de unos ocho metros de altura en la localidad de "San Miguel" en el Ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán.Personal de Protección Civil Municipal arribó al sitio para evaluar la situación. De inmediato se solicitó apoyo de Protección Civil Jalisco por lo que oficiales de la Comandancia Regional Cihuatlán especializado en Rescate Acuático se integraron a la búsqueda del sujeto.Se realizaron trabajos de búsqueda superficial e inmersiones hasta que se encontró el cuerpo del sujeto a una profundidad aproximada de tres metros de altura. El sujeto fue encontrado sin signos vitales.El cuerpo fue rescatado para ser entregado a familiares.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB