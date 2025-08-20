Miércoles, 20 de Agosto 2025

Jalisco | Lluvias

Estos son los VIDEOS más impactantes de las inundaciones en Guadalajara

Ciudadanos del Área Metropolitana de Guadalajara afectados por la fuerte precipitación de este miércoles, compartieron imágenes impactantes a través de redes sociales

Por: Fabián Flores

Debido a las afectaciones que dejó la lluvia, esta mañana los servicios de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dejaron de operar durante unos minutos, al igual que sucedió con el servicio en Mi Macro Calzada. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta mañana, habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fueron afectados por la fuerte tormenta que inició minutos antes de las 08:00 horas.

Las zonas más afectadas fueron las colonias Moderna, Americana, Santa Teresita, Centro; avenida Chapultepec y López Mateos. Un dato no muy alentador compartido por Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), es que jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incrementará la caída de lluvia para el estado de Jalisco. A continuación compartimos el pronóstico extendido de 96 horas para la entidad.

Lluvias en Jalisco

DÍA PRECIPITACIÓN ACUMULACIÓN DE AGUA
Jueves 21 Chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 mm
Viernes 22 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes 50 a 75 mm
Sábado 23 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes 50 a 75 mm

Debido a las afectaciones que dejó la lluvia, esta mañana los servicios de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dejaron de operar durante unos minutos, al igual que sucedió con el servicio en Mi Macro Calzada.

 Uno de los primeros reportes compartidos por Siteur durante la lluvia de esta mañana. X / @SITEURJAL
 La publicación más reciente de Siteur reporta fallas nuevamente en dos de sus estaciones. X / @SITEURJAL
 Setran reporta fallas en el servicio de Mi Macro Calzada por inundación en la estación Lázaro Cárdenas. X / @ TransporteJal
Ciudadanos del AMG afectados por esta fuerte precipitación compartieron imágenes impactantes desde diversos puntos de la ciudad a través de redes sociales. Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas mortales debido a inundaciones o por el arrastre de las corrientes.

Imágenes que dejó la lluvia de esta mañana

 
 
Inundaciones en Guadalajara después de la lluvia matutina
   
 
Autos varados después de la lluvia de la mañana en Guadalajara
   
 
Afectaciones después de la lluvia en Guadalajara
   
 
 

FF

