Estos son los VIDEOS más impactantes de las inundaciones en Guadalajara

Esta mañana, habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fueron afectados por la fuerte tormenta que inició minutos antes de las 08:00 horas .

Las zonas más afectadas fueron las colonias Moderna, Americana, Santa Teresita, Centro; avenida Chapultepec y López Mateos . Un dato no muy alentador compartido por Mauricio López Reyes, meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), es que jueves y viernes se incrementa la posibilidad de lluvia en Guadalajara.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incrementará la caída de lluvia para el estado de Jalisco . A continuación compartimos el pronóstico extendido de 96 horas para la entidad.

Lluvias en Jalisco

DÍA PRECIPITACIÓN ACUMULACIÓN DE AGUA Jueves 21 Chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 mm Viernes 22 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes 50 a 75 mm Sábado 23 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes 50 a 75 mm

Debido a las afectaciones que dejó la lluvia, esta mañana los servicios de la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dejaron de operar durante unos minutos, al igual que sucedió con el servicio en Mi Macro Calzada.

Te recomendamos: Sexoservidoras protestan por pérdidas debido a ciclovía en CDMX

Uno de los primeros reportes compartidos por Siteur durante la lluvia de esta mañana. X / @SITEURJAL

La publicación más reciente de Siteur reporta fallas nuevamente en dos de sus estaciones. X / @SITEURJAL

Setran reporta fallas en el servicio de Mi Macro Calzada por inundación en la estación Lázaro Cárdenas. X / @ TransporteJal

Ciudadanos del AMG afectados por esta fuerte precipitación compartieron imágenes impactantes desde diversos puntos de la ciudad a través de redes sociales. Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas mortales debido a inundaciones o por el arrastre de las corrientes.

Imágenes que dejó la lluvia de esta mañana

Inundaciones en Guadalajara después de la lluvia matutina

Autos varados después de la lluvia de la mañana en Guadalajara

Afectaciones después de la lluvia en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF