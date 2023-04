Aunque sea muy tentadora la idea de tener en tu casa a grandes felinos como tigres o leones, en realidad no es posible tener como mascota a estas criaturas. Si adquieres uno ed estos animales salvajes puedes ser acreedor a una multa e incluso llegar a parar a la cárcel.

Este sábado fue asegurado un tigre de Bengala en el municipio de San Pedro Tlaquepaque por elementos de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco. El felino contaba con una edad aproximada de dos años y había escapado del domicilio donde estaba recluido, por lo que transitaba por esos rumbos hasta que pudieron acorralarlo en el patio de una ladrillera.

Tras capturarlo, con ayuda de un sedante, los elementos de seguridad constataron, por medio de una revisión rápida, que el felino se encontraba con buena condición corporal y con el peso adecuado, lo que quiere decir que era alimentado adecuadamente.

Grandes felinos como mascotas

Aunque puedas contar con la capacidad de alimentarlos, no es legal tener tigres u otro tipo de felinos que se les asimile como animales de compañía. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre no pueden ser considerados mascotas porque se trata de carnívoros con instintos de cazador, y por lo mismo peligrosos; por lo que, aunque se trate de un cachorro, no está permitido.

Los marcos legales son muy específicos en cuanto a animales exóticos de compañía se refiere, la misma norma indica que especies exóticas están permitidas y cuáles otras están protegidas o prohibidas. Es muy importante comprender que se trata del comportamiento o conducta natural de los animales, aquellas que están permitidas pueden convivir con las personas en un ambiente doméstico sin representar un riesgo.

Y aunque pudieras adquirir un animal denominado como exótico siempre será requerido contar con la documentación que acredite su legal procedencia, ya que este papel funge como su acta de nacimiento y garantiza que no proviene del tráfico de especies.

Felinos asegurados en Jalisco

No es la primera vez que se decomisa a un tigre, león u otro animal salvaje en el área metropolitana ni en Jalisco, en este caso se reportó que el responsable del tigre asegurado tenía en su poder otros tres de la misma familia, mismos que ya han sido asegurados y refugiados, por el momento, en la unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

Otros caso que involucró la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fue a principios del mes de marzo, cuando la actriz Sandra Echeverría denunció que una habitante de Tepatitlán de Morelos ingresaba a una frutería con una cría de jaguar negro.

A comienzos de este año también fue asegurado otro tigre de bengala dentro de un rancho en las inmediaciones de Jiquilpan, San Gabriel, por lo que sumado en este año ya son seis los grandes felinos asegurados en el transcurso de este año, pero no fue lo único animal que se rescató aquella vez, sino que además se agregaron siete búfalos y dos avestruces.

Por muy tentador que te parezca tener una mascota así, los animales tienen su hábitat natural y sus propios instintos, mismos que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas o de las criaturas de nuestro entorno, debido a plagas u otras características que alteran el ecosistema, por lo que es indispensable respetar su origen, evitar el comercio de especies endémicas o protegidas y denunciar cuando sean detectadas.