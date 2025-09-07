A unos días de que los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara rindan sus informes del primer año de gobierno, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, exhortó a los presidentes municipales a tener autocrítica en sus gestiones y a presentar resultados de sus administraciones de forma objetiva.

“Que la gente no reciba un mensaje que después sea desencanto para ellos, sino que reciban un mensaje verdaderamente objetivo. Y algo muy importante, sobre todo para el primer año: la autocrítica. Que los informes tengan también esa parte de evaluarse en ese primer año, con miras a corregir, con miras a implementar más los proyectos que se tienen, puesto que se está iniciando el servicio a la comunidad. Yo esperaría esas dos cosas”, mencionó.

En cuanto al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el purpurado señaló que de la ciudadanía percibió aspectos positivos, pero también “desilusión y desencanto” , pues los resultados que presentó la mandataria no coinciden con la realidad, especialmente en seguridad, salud, educación y empleo.

“Yo escucho mucho el lamento de la gente que ya no encuentra un trabajo fijo. Está creciendo mucho el trabajo informal, mucho, entonces ese es el contraste de lo que nos informan y de lo que la gente vive y siente en la vida diaria.

"No cabe duda que el informe es una oportunidad que el gobernante tiene para dar un mensaje, vamos a decir, lo más positivo posible, lo más alentador posible para darse ánimos también ellos, pero aquí lo que cuenta es la constatación de lo que se informa con la realidad que vive la ciudadanía. Ahí no empatan las cosas”, concluyó.

EE