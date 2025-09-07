Frente frío 2: Así afectará en Jalisco

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo el frente frío número 2 se localizará muy cerca de la frontera norte de México y estará interactuando con un canal de baja presión sobre el noreste del país. Aunque este sistema afectará principalmente la zona norte, las lluvias seguirán presentes en varias regiones del país debido a otros canales de baja presión y la aproximación de una onda tropical.

El SMN señala que el frente frío 2 ingresará al norte de la República Mexicana este domingo 7 de septiembre, generando interacción con un canal de baja presión y divergencia atmosférica. Esto provocará rachas de viento de 40 a 60 km/h y aumentará la probabilidad de chubascos, lluvias y granizo en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León.

¿Cuál es el pronóstico para el día de hoy 7 de septiembre en Jalisco?

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología, el huracán Lorena se ha disipado por completo en el Pacífico; sin embargo, la humedad y los nublados que dejó atrás han sido transportados por vientos fuertes en altura, lo que provocará precipitaciones significativas en el estado de Sonora.

Además, el paso de una onda tropical y la inestabilidad en la atmósfera media favorecerán lluvias de moderadas a fuertes en el occidente, centro, sur, sureste y la Península de Yucatán . En Jalisco también se esperan lluvias en diversas regiones, siendo más intensas al norte y al oriente del estado.

¿Cómo impactará el Frente Frío 2 en Jalisco?

Aunque el frente frío no afectará directamente a Jalisco, los canales de baja presión presentes en el interior del país sí provocarán lluvias en la entidad y un descenso en las temperaturas. Se pronostican tormentas con descargas eléctricas y posibles granizadas, con temperaturas máximas de 26 a 27 °C y mínimas de 14 a 15 °C.

