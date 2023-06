La asociación civil Fin de la Esclavitud implementará nuevamente la campaña “Julio Azul” con el fin de sensibilizar y visualizar la trata de personas.

Esto debido a que Jalisco es el único estado del país donde se tienen detectados tres focos rojos en materia de trata de personas: Puerto Vallarta, Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Diana Flores, presidenta de Fin de la Esclavitud, detalla que la trata de personas está relacionada con la delincuencia organizada, así como otros fines como la explotación sexual y laboral.

EL INFORMADOR/A. Navarro

“La trata de personas es parte de la delincuencia organizada y por tal motivo no hay cifras exactas contundentes (...) desafortunadamente nuestro estado es el único estado con tres focos rojos en trata de personas”. Insistió en que no hay cifras exactas; datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, hasta el pasado 31 de mayo, no hay carpetas de investigación abiertas por el delito de trata de personas en Jalisco.

El secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, reconoció las complicaciones para atender la trata de personas, al señalar que, en una encuesta aplicada en Puerto Vallarta, detectaron que los mismos habitantes “esconden el problema”. “En un ejercicio con los adolescentes, con los jóvenes de la problemática que se veía en Puerto Vallarta enumerando muchos problemas, ellos solos, enumeraron como problema número 1 el tema de la explotación sexual”.

El funcionario mencionó que han mantenido reuniones con autoridades federales, en específico con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. La campaña #JulioAzul busca generar acciones con la ciudadanía y empresarios de distintos ramos como hoteleros, transportistas, entre otros, para atender la trata de personas en el estado.

FS