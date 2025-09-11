Para este jueves, 11 de septiembre, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) prevé lluvias en el noroeste y occidente del país, debido a la interacción del ingreso de humedad con una zona de inestabilidad en la parte alta de la atmósfera.Respecto a Jalisco, se prevén lluvias, especialmente en el centro del estado hacia el sur; en occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica, y asimismo, en el centro y oriente también se prevén lluvias durante el horario de la tarde-noche.Por otro lado, según el Instituto Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Jalisco; asimismo, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el estado.En el Área Metropolitana de Guadalajara se prevén temperaturas máximas de 26 a 29 grados.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 40% al 50% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 40 porciento. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 18° y máximas de 22 grados centígrados. Con información de Meteored, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y el Instituto Meteorológico Nacional. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS