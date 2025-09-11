Para este jueves, 11 de septiembre, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) prevé lluvias en el noroeste y occidente del país, debido a la interacción del ingreso de humedad con una zona de inestabilidad en la parte alta de la atmósfera.

Respecto a Jalisco, se prevén lluvias, especialmente en el centro del estado hacia el sur; en occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica, y asimismo, en el centro y oriente también se prevén lluvias durante el horario de la tarde-noche.

Por otro lado, según el Instituto Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Jalisco; asimismo, se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el estado.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se prevén temperaturas máximas de 26 a 29 grados.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 11 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 40% al 50% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 40 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 10 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 18° y máximas de 22 grados centígrados.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 20:00 19 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región 21:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 22:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y el Instituto Meteorológico Nacional.

