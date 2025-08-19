De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la interacción del monzón mexicano; la entrada de aire húmedo de ambos litorales; una vaguada en niveles medios de la atmósfera; inestabilidad atmosférica; canales de baja presión; una circulación ciclónica en altura; la onda tropical número 23 frente a las costas de Michoacán: y la número 24 sobre la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 mm— en Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara no se registra caída de lluvia

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y 16 grados centígrados, y el viento Sureste alcanzará una velocidad de hasta 29 km/h.

¿A qué hora lloverá este 19 de agosto en Guadalajara?

En la truculenta ciudad tapatía, y de acuerdo con las cadenas meteorológicas de Meteored y The Weather Channel, no hay pronóstico de lluvias en horas de la tarde. Esta tuvo una brevísima caída de tormenta en el 40% de su región, con una acumulación de agua de 1.8 mm, en punto de las 02:00 y 03:00 de la mañana. Por el contrario, las temperaturas más altas se registrarán en:

01:00 PM 26 °C Índice UV extremo 02:00 PM 27 °C Índice UV extremo 03:00 PM 27 °C Índice UV muy alto

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio, con acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

