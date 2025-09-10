Elementos de la Comisará de Seguridad Pública de Tonalá lograron frustrar el robo de un camión de carga que transportaba cigarros con una carga con valor aproximado de 4 millones y medio de pesos.

Los hechos ocurrieron el día de ayer martes 9 de septiembre por la tarde en la autopista a Zapotlanejo. Los responsables pretendían asaltar el camión de carga mencionado. Sin embargo, al notar la presencia de las autoridades, se dieron a la fuga e incluso abandonaron un vehículo y el camión en cuestión.

Los hechos ocurrieron el día de ayer martes 9 de septiembre por la tarde en la autopista a Zapotlanejojunto a las unidades abandonadas. Se realizarán las investigaciones correspondientes.

Las autoridades municipales informaron que la acción se enmarca en el operativo permanente de seguridad en la zona que es considerada de alto riesgo, especialmente para transporte de carga, pues se ha presentado cierta incidencia delictiva en esta vialidad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB