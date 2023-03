El cadáver de un hombre fue localizado este lunes en el interior de una maleta en la colonia Villa Fotana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga; se desconoce quién la abandonó.

Vecinos de la colonia realizaron el reporte alrededor de las 11:30 horas sobre el avistamiento de una maleta morada abandona en el cruce de las calles Villa Nápoles y Villa Bolonia, en la colonia Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga.

Desde ayer observaron la maleta, y hasta hoy reportaron, ya que nadie la tomó y se les hizo raro que la valija siguiera donde mismo.

Al sitio acudieron policías municipales, quienes observaron en el maletín y vieron el cuerpo de un hombre en posición fetal.

No se sabe el móvil del crimen ni quién o quiénes pudieron abandonarlo. El hombre no ha sido identificado y no hay mayores características de la víctima.

Acudió un agente del Ministerio Público quien abrió una carpeta de investigación por el crimen, además de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), quienes recabaron indicios y levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue metropolitana donde le realizaran la autopsia de ley correspondiente.