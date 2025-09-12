Viernes, 12 de Septiembre 2025

Fiscalía procesa a casi 200 personas por delitos contra mujeres

La mayoría de los delitos ocurrieron en el Área Metropolitana de Guadalajara, con mayor concentración en los municipios de Zapopan (37), Guadalajara (34), Tlaquepaque (27) y Tonalá (11)

Por: Ámbar Orozco

En la mayoría de los asuntos, los agresores son parejas, exparejas o familiares de las víctimas, de acuerdo con la información proporcionada. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Durante el mes de agosto, la Vicefiscalía especializada en delitos de género y atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes logró que 194 personas fueran vinculadas a proceso por hechos relacionados con violencia contra mujeres. 

Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia, operativos coordinados y seguimiento legal por parte de distintas áreas de la Vicefiscalía. Gracias a estas labores, se logró reunir evidencia suficiente para que los jueces iniciaran procesos judiciales formales en cada uno de los casos.

Los casos procesados incluyen una amplia gama de delitos, entre los que enlistan violencia familiar, violación y abuso sexual, acoso, amenazas, feminicidio en grado de tentativa, lesiones, ciberacoso, privación de la libertad y violación a la intimidad, entre otros.

La mayoría de los incidentes ocurrieron en el Área Metropolitana de Guadalajara, con mayor concentración en los municipios de Zapopan (37), Guadalajara (34), Tlaquepaque (27) y Tonalá (11). También se atendieron casos en otras regiones del estado, incluyendo Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ameca, Chapala, y más de 20 municipios adicionales.

De las 194 vinculaciones logradas:

  • 161 personas acudieron por citatorio,
  • 19 fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión,
  • 9 fueron arrestadas en flagrancia, y
  • 5 casos requirieron reposición del procedimiento judicial.

Los jueces dictaron distintas medidas para asegurar la continuidad de los procesos. En 11 casos se impuso prisión preventiva oficiosa; en otros 11, prisión preventiva justificada. El resto de los acusados enfrentan restricciones diversas o tienen suspendido el proceso bajo condiciones específicas.

Finalmente, se informó que, en la mayoría de los casos, los agresores pertenecen al círculo cercano de las víctimas: parejas, exparejas o familiares directos. 

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

