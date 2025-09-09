Clima Ribera de Chapala: En este momento del día es posible que aparezcan tormentas eléctricas

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, durante la tarde y la noche de este martes es posible que se presenten tormentas con descargas eléctricas en algunas zonas de la Ribera de Chapala.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 9 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, en Ajijic es posible que se presenten lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana. En la noche se pronostica una tormenta con descargas eléctricas. Durante el resto del día, se espera una combinación de nubes y claros.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 11:00 30% 17:00 50% 20:00 60% 23:00 70%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

En Jocotepec se espera que predomine un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. A partir de las 17:00 horas es posible que se presente una tormenta acompañada de actividad eléctrica. No se descarta la aparición de algún chubasco durante la mañana.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 17:00 70% 20:00 40% 23:00 50%

Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. Aunque no se descarta la posibilidad de lluvias débiles durante el día, en la noche se espera que las precipitaciones sean más intensas y vengan acompañadas de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 17:00 40% 20:00 70% 23:00 70%

En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Meteored pronostica que en Ocotlán predomine un cielo parcialmente cubierto durante el día. Además, alrededor de las 17:00 horas es posible que aparezca una tormenta eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 60% 20:00 80% 23:00 80%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

