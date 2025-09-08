Lunes, 08 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY lunes 08 de septiembre de 2025

A las 8:00 am de este lunes 08 de septiembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Índice de la calidad por zonas en el AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Índice de la calidad por zonas en el AMG. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 05 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 22 puntos IMECA 
Santa Anita: 21 puntos IMECA 
Las Pintas: 27 puntos IMECA 
Miravalle: 20  puntos IMECA
Tlaquepaque: 22  puntos IMECA
Oblatos: 22 puntos IMECA
Santa Fe: 42 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET
Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta actividades al aire libre

