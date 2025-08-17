Caída de empleos en el campo refleja crisis en el sector

La pérdida de tres mil 559 empleos formales en julio pasado en Jalisco confirmó la tendencia a la baja que se ha registrado en los últimos cuatro meses en el estado. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sector primario -que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza- fue el más afectado, al disminuir cinco mil 243 puestos de trabajo, una caída que profundiza la crisis por la que atraviesa el campo jalisciense.

Especialistas consultados señalan que, si bien existe un componente estacional, relacionado con el fin del ciclo de siembra de cultivos como el maíz, la magnitud de la caída supera lo observado en años anteriores y refleja una situación más compleja. Mireya Pasillas, académica de la Escuela de Negocios del Iteso, explicó que la reducción en el empleo agrícola responde a dos factores: “En esta época se da la entrecosecha y suele bajar el empleo en el campo; sin embargo, la caída de este año es mayor a la de 2022 y 2023, lo cual refleja una crisis del sector primario”.

Pasillas advirtió que el comportamiento del empleo confirma el estancamiento de la economía jalisciense y enfatizó que de no ser por el dinamismo del comercio, el balance general habría sido aún más negativo. “La agricultura es la que más está cayendo y es el sector que está arrastrando la cifra general”, advirtió. La experta añadió que, si no hay un impulso extraordinario, el empleo podría caer a final de año debido a la pérdida estacional de entre 20 mil y 25 mil empleos que se registra tradicionalmente en diciembre.

La situación en el sector agrícola obedece a factores específicos que han impactado directamente a ciertos cultivos clave. En el caso de la caña de azúcar, la temporada de zafra termina entre mayo y junio, por lo que miles de trabajadores temporales son dados de baja al concluir las labores. En las plantaciones de berries, explicó Pasillas, el uso de maquinaria para cosechar y seleccionar la fruta ha reducido la necesidad de mano de obra. Finalmente, el sector agavero enfrenta una caída en los precios y un exceso de inventarios, lo que ha provocado la disminución de hectáreas jimadas y, por tanto, una menor contratación de jornaleros.

José Luis Zaragoza Robles, presidente del Sistema Producto Agave Tequila, confirmó que algunas empresas han recurrido al subcontrato para las labores de jima como forma de reducir costos, lo que ha derivado en menos registros ante el Seguro Social. “Hay empresas que han dividido sus operaciones y contratan empresas externas que trabajan a destajo, y eso también explica la reducción en el número de trabajadores registrados”, declaró.

Por su parte, Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del CUCEA, explicó que los resultados en materia de empleo son consecuencia directa de la desaceleración y de la incertidumbre económica. Indicó que buena parte de los empleos previstos para este año estaban vinculados a inversión extranjera, pero los aranceles impuestos por Estados Unidos frenaron la llegada de nuevos capitales, afectando principalmente a la manufactura y al agroindustrial.

A pesar del contexto adverso, Jalisco mantiene dos millones 39 mil 368 empleos formales y se ubica como la tercera entidad con mayor cantidad de trabajadores registrados. Sin embargo, para el sector empresarial será difícil alcanzar las metas planteadas para 2025.