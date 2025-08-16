¿Qué es la hemofilia y cuántos casos hay en México?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a 2 mil 700 de los 5 mil enfermos con hemofilia que tiene el país.

El IMSS tiene tratamientos multidisciplinarios de vanguardia para la atención de pacientes con hemofilia, con los que se mejora la calidad de las personas, afirmó la hematóloga María Teresa García Lee.

La especialista, adscrita al Hospital General Regional (HGR) número 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, explicó que se trata de recombinantes de tercera y cuarta generación, tratamientos derivados del plasma, de no reemplazo que sirven para los pacientes que tienen inhibidores y una innovación terapéutica de factores con una vida media extendida.

En el Seguro Social, dijo, los tratamientos para atender a pacientes con hemofilia prevén la intervención del hematólogo --de adultos o pediátrico--, ortopedista, personal de rehabilitación y psicología, en unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención.

Y de acuerdo con las enfermedades que pueda desarrollar el derechohabiente, como diabetes o hipertensión, se considera la participación de especialistas en infectología, medicina interna, entre otras disciplinas médicas.

Detalló que también en las Unidades de Medicina Familiar se cuenta con actividades de medicina preventiva, a través de prevención de la obesidad, de la diabetes, salud bucal y fomento a la salud.

La especialista en hematología afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un registro, al 2024, de aproximadamente 2 mil 700 pacientes con hemofilia, de los 5 mil que existen en la República Mexicana .

Se trata de una enfermedad hemorrágica que pasa de padres e hijos a través de los cromosomas; es un defecto que provoca que quienes la padecen no tengan un factor de coagulación: factor VIII en el caso de la hemofilia A, o factor IX en la hemofilia B, lo que origina manifestaciones de sangrado en los pacientes .

Sin embargo, apuntó la especialista del Centro Integral de Hemostasia y Trombosis, del HGR 1, en muchas ocasiones las hemorragias no corresponden con el estímulo que las origina. Ante pequeños golpes o pequeñas inyecciones, como con las vacunas, pueden presentarse moretones muy grandes.

En otros casos, refirió, una manifestación frecuente del padecimiento puede presentarse como inflamación de la articulación o hemorragia después de un procedimiento quirúrgico o dental, donde el sangrado no es de la magnitud de la cirugía .

La doctora García Lee indicó que en el diagnóstico de la hemofilia, es importante la sospecha clínica, pues cuando un paciente presenta hemorragias, es necesario hacer exámenes de laboratorio, entre ellos, los tiempos de coagulación.

Cuando estos están anormalmente alargados, subrayó, el derechohabiente debe ser remitido con el hematólogo, de adultos o pediátrico, incluso si hay antecedente familiar de hemofilia con tiempos de coagulación adecuados.

Aunque la hemofilia se presenta mayormente en los hombres, expresó la especialista en hematología, no tiene predilección por ningún grupo social. “Cualquiera puede padecer hemofilia”.

Con información del IMSS

