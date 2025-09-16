Elementos de la Policía de Investigación de la Dirección de Órdenes de Aprehensión detuvieron a un sujeto por la presunta privación de la vida de un hombre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los agentes lograron cumplimentar la orden de aprehensión decretada por el Juzgado Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial en la carretera libre a Zapotlanejo en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la tarde del 19 de mayo de 2022, un grupo de individuos se encontraba en calles de la Colonia Los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga, cuando comenzó una discusión.

La persona víctima fue golpeada por tres sujetos utilizando palos y un machete. Pese a que intentó huir, las múltiples agresiones le causaron la muerte al hombre.

Tras las investigaciones realizadas luego de la denuncia, se pudo identificar a los presuntos partícipes y obtener una orden de aprehensión que se cumplimentó en contra del ahora detenido Édgar Eduardo "N". El cual fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que lo requería para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los demás presuntos implicados.

