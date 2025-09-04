La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer que Jonathan Misael “N” fue detenido tras labores de inteligencia de la Vicefiscalía en Investigación especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia .

Este hombre era buscado por presuntamente haber perpetuado al menos cuatro ataques a distintas mujeres en las inmediaciones de las colonias Jardines de Alcalde y Colinas de la Normal, en Guadalajara.

Gracias a labores de investigación e inteligencia, se obtuvo la identificación y ubicación del señalado, quien fue capturado en calles de la Colonia Santa Elena Alcalde, en el Municipio de Guadalajara .

Uno de los hechos por los que se le investiga ocurrió en mayo de este año, cuando, dentro de un vehículo estacionado en la calle Fray Junípero Serra del Municipio de Guadalajara , el detenido presuntamente agredió sexualmente a una mujer.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido podría estar vinculado a otros casos similares. Su modus operandi consistía en aprovechar la soledad de mujeres en la vía pública durante la madrugada para seguirlas y, en lugares apartados, someterlas con violencia física para agredirlas sexualmente y robarles .

Se presume que Jonathan Misael “N” también cuenta con antecedentes penales por robo y tentativa de violación. Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal en su contra.

