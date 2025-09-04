En Guadalajara, la torta ahogada no es solo comida: es identidad, orgullo y tradición. Con decenas de locales que juran tener la receta más auténtica, elegir “la mejor” es una tarea compleja . Pero si se toma en cuenta la voz de los comensales en línea, Google Maps tiene una respuesta clara.

De acuerdo con las valoraciones y reseñas más recientes, el título de la mejor torta ahogada de Guadalajara, según Google Maps, es para Ahogadas Betos. Este establecimiento ostenta una calificación de 4.7 estrellas y más de dos mil 900 opiniones , lo que refleja tanto su calidad como su popularidad entre locales y turistas.

Ubicada en el corazón tapatío, Ahogadas Betos ha conquistado a sus clientes con su birote perfectamente dorado, carnitas jugosas y una salsa picante que logra el equilibrio justo entre sabor e intensidad. Las reseñas elogian especialmente su sabor casero, el servicio rápido y la autenticidad de su receta.

Otros locales que también figuran entre los mejor calificados son:

Tortas Ahogadas El Profe Jiménez (4.7 estrellas, +2,000 reseñas)

(4.7 estrellas, +2,000 reseñas) Super Tortas Ahogadas Rober’s (4.7 estrellas, +4,900 reseñas)

(4.7 estrellas, +4,900 reseñas) Tortas Toño (sucursal Providencia) (4.6 estrellas, +4,600 reseñas)

(sucursal Providencia) (4.6 estrellas, +4,600 reseñas) Chago Ahogadas (4.5 estrellas, +5,700 reseñas)

Aunque todos estos lugares son excelentes opciones, el balance entre calificación alta y volumen de reseñas posiciona a Ahogadas Betos como la campeona digital de la torta ahogada.

Así que, si estás en Guadalajara y quieres probar una torta ahogada avalada por miles de paladares, Google Maps recomienda hacer una parada en Ahogadas Betos. Eso sí, prepárate para enchilarte… con gusto.

EE