En Guadalajara, la torta ahogada no es solo comida: es identidad, orgullo y tradición. Con decenas de locales que juran tener la receta más auténtica, elegir “la mejor” es una tarea compleja. Pero si se toma en cuenta la voz de los comensales en línea, Google Maps tiene una respuesta clara.De acuerdo con las valoraciones y reseñas más recientes, el título de la mejor torta ahogada de Guadalajara, según Google Maps, es para Ahogadas Betos. Este establecimiento ostenta una calificación de 4.7 estrellas y más de dos mil 900 opiniones, lo que refleja tanto su calidad como su popularidad entre locales y turistas. Ubicada en el corazón tapatío, Ahogadas Betos ha conquistado a sus clientes con su birote perfectamente dorado, carnitas jugosas y una salsa picante que logra el equilibrio justo entre sabor e intensidad. Las reseñas elogian especialmente su sabor casero, el servicio rápido y la autenticidad de su receta.Otros locales que también figuran entre los mejor calificados son:Aunque todos estos lugares son excelentes opciones, el balance entre calificación alta y volumen de reseñas posiciona a Ahogadas Betos como la campeona digital de la torta ahogada.Así que, si estás en Guadalajara y quieres probar una torta ahogada avalada por miles de paladares, Google Maps recomienda hacer una parada en Ahogadas Betos. Eso sí, prepárate para enchilarte… con gusto. EE