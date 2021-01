Seguridad en Jalisco: Detienen a Juez de Control en Camino Real, Zapopan

El Juez de Control, Ángel Uriel Lomelí Veloz, fue detenido este domingo en el municipio de Zapopan, por presuntamente abordar un vehículo que portaba placas con reporte de robo.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron sobre la Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle San Juan de La Cruz, en la colonia Camino Real en Zapopan.

Según confirmó el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Lomelí Veloz ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien deberá determinar su situación legal. El Registro Nacional de Detenciones lo reporta en la Agencia de Robo a Vehículo de la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con el Registro Público Vehícular de la Federación, el vehículo Cadillac modelo 2018 en el que se conducía no reporta que tenga algún señalamiento de robo, aunque el sistema también refiere que el mismo no es actualizado de manera automática. Hasta el momento la fiscalía estatal no ha dado información al respecto.

Actualmente se encuentra dentro del término constitucional de las 48 horas, en las cuales el Ministerio Público debe reunir los datos suficientes antes de fincarle algún delito.

Juzgado Especializado en Control, Ángel Uriel Lomelí Veloz forma parte del Juzgado Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de Colotlán, de acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Jalisco.

