Esta tarde el Fiscal del Estado confirmó que, tras la balacera ocurrida en un restaurante de la avenida Real Acueducto, en Zapopan, un hombre fue privado de su libertad y uno más perdió la vida luego de la refriega.

El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, aseguró que el enfrentamiento ocurrido poco antes de las 13:00 horas dentro del establecimiento se llevó a cabo “entre miembros de dos grupos delincuenciales”, luego de que un grupo armado de entre 10 a 15 personas arribara al lugar para privar de la libertad a su víctima.

Los delincuentes huyeron en al menos cuatro vehículos que, de acuerdo con el fiscal, ya son buscados por medio de varios operativos montados en coordinación con los tres órdenes de gobierno. En el lugar quedaron más de 100 cascajos calibres 9mm y 2.23, añadió.

El fiscal indicó que la privación ilegal de la libertad se confirmó a través de diversos videos compartidos en redes sociales, sin embargo, dijo, hasta el momento no se ha presentado formalmente alguna denuncia por desaparición que esté relacionada con lo sucedido.

Pese a ello, aseguró que la víctima no está relacionada con los hechos en los cuales fue asesinado el ex gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, como trascendió de manera extraoficial.

“No tenemos la identidad de la persona, no se ha presentado una denuncia, pero no es obstáculo para la investigación correspondiente. En redes sociales trascendió que se podría tener una relación directa con el homicidio del ex gobernador que estamos investigando en Puerto Vallarta, pero de entrada no hay una vinculación directa en este momento, si en un momento dado surgiera algún vínculo entre ambas carpetas, de inmediato se integrarían a las investigaciones”, expresó Solís Gómez.

Además de la privación de la libertad de una persona, el Fiscal confirmó que el hombre que fue subido a una de las camionetas que participaron en el hecho fue abandonado más tarde en un hospital “cerca de avenida Patria”, en el Colli Urbano, Zapopan, por lo cual se trasladó personal del área de homicidios para recabar la información correspondiente. La víctima fue identificada de manera preliminar como Ángel NN o Luis NN.

El subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Juan Pablo Hernández, aseguró que los elementos de la comisaría llegaron en alrededor de dos a tres minutos tras los reportes de emergencia recibidos, debido que la vigilancia se mantiene en todo el corredor gastronómico, “pero justo en ese momento fue un evento muy rápido”.

El coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, afirmó que además de los videos compartidos en redes sociales y los del restaurante, ya se realizan las diligencias para analizar las imágenes captadas por las cámaras del C5 ubicadas en la zona, mientras que el secretario de Seguridad, Bosco Pacheco Medrano, detalló que existió una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno al atender el hecho.

