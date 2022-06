En los próximos días será presentado el escuadrón drones y 100 de las 300 patrullas que serán adquiridas durante la actual administración para la Comisaría de Zapopan, anuncio Juan José Frangie en el marco de la convención "Policía Internacional Sonora-Arizona (PISA)", en su edición 34, que tuvo lugar en la ciudad de Tucson, Arizona.

"(Esto) nos va a permitir una reacción muy rápida, sobre todo para perseguir, localizar o detectar algún problema de delincuencia en una de las colonias de Zapopan", dijo el edil

Además, anunció que ya se trabaja en el proyecto ejecutivo de lo que será el nuevo estand de tiro en la Comisaría General, así como en la academia intermunicipal dedicada a la formación inicial y la especialización de nuevos elementos de seguridad.

"Para nosotros, el eje fundamental en la Ciudad de las Niñas y los Niños es la seguridad; si no tenemos seguridad no tenemos nada. Podremos hacer las mejores obras, parques, recuperar espacios públicos, arreglar las escuelas y las calles, pero si no tenemos seguridad, definitivamente esto no llegará a un buen puerto", añadió.

JL