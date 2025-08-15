Este viernes, durante "La Mañanera", la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, destacó que Quintana Roo registra una disminución del 61.3 % en el promedio diario de homicidio doloso.

La titular aclaró que dicho registro comprende datos desde julio del año pasado y hasta julio de este 2025, además, se congratuló en compartir que Cancún ha logrado bajar este delito en 70.6 % .

Esta mañana, en conferencia de prensa matutina desde Chetumal, Figueroa indicó que, mientras en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio pasado se presentaron 0.77 homicidios en promedio al día.

"Destaca una disminución de 61.3 % desde el inicio de la disminución de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum y el último mes de julio que acaba de concluir. Mientras que en el de septiembre de 2024, Quintana Roo registró un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso, en julio presentó 0.77 homicidios en promedio al día.

" En la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso, vemos los meses de julio de los últimos 8 años. [...] este julio de 2025 es el julio más bajo desde 2017 " destacó la titular.

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, la titular del Secretariado Ejecutivo indicó que en el municipio de Benito Juárez se registra una disminución de 70.6 % entre julio del año pasado y julio de este año.

" En julio del año pasado se registró 1.1 víctimas diarias en promedio y en julio de 2025 se cerró el mes con 0.32 homicidios ", explicó.

