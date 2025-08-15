El Gobierno del estado ha puesto a disposición el programa Yo Jalisco para apoyar a quienes más lo necesiten con trasporte púbico gratuito a las personas registradas. Los grupos que pueden participar del apoyo deben ser parte de alguno de estos grupos:Existen dos tipos de apoyo:El registro se puede realizar vía internet a través de la página oficial de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) en este enlace. Posteriormente se deberá revisar los módulos de atención según la modalidad de registro en este calendario. Reúne todos tus documentos y sé parte del programa. Recuerda que la disposición de módulos de atención comenzó el pasado martes 12 de agosto y se mantendrá abierto hasta el próximo viernes 5 de septiembre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB