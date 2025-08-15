El Gobierno del estado ha puesto a disposición el programa Yo Jalisco para apoyar a quienes más lo necesiten con trasporte púbico gratuito a las personas registradas. Los grupos que pueden participar del apoyo deben ser parte de alguno de estos grupos:

Estudiantes

Mujeres sostén del hogar de entre 18 a 59 años de edad

Personas con discapacidad y sus personas cuidadoras.

Personas adultas mayores de 60 años o más.

Existen dos tipos de apoyo:

Subsidio al 50%

Subsidio al 100%

El registro se puede realizar vía internet a través de la página oficial de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) en este enlace. Posteriormente se deberá revisar los módulos de atención según la modalidad de registro en este calendario.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de personas con discapacidad?

Comprobar algún tipo de discapacidad.

Residir en alguno de los municipios dentro de la cobertura geográfica.

Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.

Reúne todos tus documentos y sé parte del programa. Recuerda que la disposición de módulos de atención comenzó el pasado martes 12 de agosto y se mantendrá abierto hasta el próximo viernes 5 de septiembre.

