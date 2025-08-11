Lunes, 11 de Agosto 2025

En Guadalajara caerán tormentas aisladas en horas de la tarde

Conoce el clima que le espera a la ciudad tapatía en horas de la tarde

Por: Ámbar Orozco

En la caótica urbe tapatía se registra la probabilidad de tormenta en el 70% de su región. EFE / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que una vaguada en altura que se extiende desde el noreste y hasta el occidente; junto al ingreso de humedad de ambos océanos y canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, Mesa Central y el sureste del país; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 29 y a los 15 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 40 km/h.

¿A qué hora lloverá este 11 de agosto en Guadalajara?

En la caótica urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 2.8 mm— en el 70% de su región.

03:00 PM 29 °C Tormenta (50%)
04:00 a 05:00 PM 28 °C Tormenta (90%)
06:00 PM 21 °C Tormenta (40%)
07:00 a 08:00 PM 21 °C Tormenta (94%)
09:00 PM 20 °C Lluvias (94%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

