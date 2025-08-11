Línea 1 del Tren Ligero interrumpe su servicio, ESTO pasó

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó esta mañana que se presentó paro en el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero.

En sus redes sociales, la dependencia informó que personal trabaja para restablecer la operación a la brevedad.

Además, dijo que se implementa servicio provisional de estación Auditorio a Juárez.

De acuerdo con trabajadores del sistema, la falla se debe a falta de energía en una de las estaciones.

En redes sociales, usuarios se quejaron de la falta de servicio y lamentaron que sea más de una hora que no se tenga operación, por lo que tuvieron que buscar otros medios de transporte.

"No hay servicio en la línea 1 del tren, @SITEURJAL me debes $179 del Uber", dijo Enrique Armenta.

