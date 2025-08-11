Lunes, 11 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Policía de Guadalajara rescata a perra que habría sido abandonada

La mascota habría sido amarrada y abandonada en un ciclopuerto del servicio Mi Bici 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La perita rescatada se trata de una perra de raza pitbull en color gris y en aparente buen estado de salud. ESPECIAL / FACEBOOK Policía de Guadalajara

La perita rescatada se trata de una perra de raza pitbull en color gris y en aparente buen estado de salud. ESPECIAL / FACEBOOK Policía de Guadalajara

Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara rescataron a una perrita de la raza pitbull en la colonia San Miguel de Mezquitán. La mascota habría sido amarrada y abandonada en un ciclopuerto del servicio Mi Bici en dicha colonia. La mascota fue llevada al Centro de Bienestar Animal en aparente buen estado de salud.

La perrita se encontraba amarrada en la estación de Mi Bici ubicada en el cruce de las calles Chihuahua y la calle 6 de diciembre. El reporte de su presencia se realizó a través del C5 Guadalajara.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron informados por una mujer en el sitio que el can había sido abandonado aproximadamente desde las 18:00 horas del domingo. Por ello, fue liberada de la posición y trasladada al Centro de Bienestar Animal de Guadalajara ubicado en San Isidro.

Lee: Policía de Guadalajara detiene a cuatro sujetos en tres acciones distintas

Se trata de una perra de raza pitbull en color gris y en aparente buen estado de salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones