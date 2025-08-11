Policía de Guadalajara rescata a perra que habría sido abandonada

Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara rescataron a una perrita de la raza pitbull en la colonia San Miguel de Mezquitán. La mascota habría sido amarrada y abandonada en un ciclopuerto del servicio Mi Bici en dicha colonia. La mascota fue llevada al Centro de Bienestar Animal en aparente buen estado de salud.

La perrita se encontraba amarrada en la estación de Mi Bici ubicada en el cruce de las calles Chihuahua y la calle 6 de diciembre. El reporte de su presencia se realizó a través del C5 Guadalajara.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron informados por una mujer en el sitio que el can había sido abandonado aproximadamente desde las 18:00 horas del domingo. Por ello, fue liberada de la posición y trasladada al Centro de Bienestar Animal de Guadalajara ubicado en San Isidro.

Se trata de una perra de raza pitbull en color gris y en aparente buen estado de salud.

OB