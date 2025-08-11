Pensión Bienestar Vs Pensión Mujeres Bienestar: estas son sus principales diferencias

El Gobierno de México brinda programas de apoyos económicos que benefician a ciertos sectores de la población. Entre los más destacados están:

La Pensión para Personas Adultas Mayores

La Pensión Mujeres Bienestar

El objetivo de estos programas es mejorar las condiciones de vida mediante montos bimestrales. Aunque ambos buscan apoyar la estabilidad financiera de sus beneficiarios, existen diferencias importantes que conviene conocer.

¿Cuáles son las diferencias de la Pensión Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar?

A continuación te compartimos las principales diferencias de la Pensión Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar:

Características Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Pensión Mujeres Bienestar Edad A partir de los 65 años De 60 a 64 años Población Mujeres y hombres Sólo mujeres Cobertura Nacional Nacional Monto en 2025 6 mil 200 pesos bimestrales 3 mil pesos bimestrales Duración Vitalicia Máximo 5 años

Cabe destacar que la Pensión Mujeres Bienestar es uno de los apoyos económicos más recientes, el cual comenzó a entregarse a principios de 2025 a adultas de comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, durante este mes de agosto, estará abierto el registro de las mujeres, en módulos que se pueden localizar aquí: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

La meta impulsada por el Gobierno de México con estos dos apoyos es generar un ingreso digno para estos dos grupos poblacionales. Por un lado, la Pensión para Personas Adultas Mayores garantiza un ingreso digno en la vejez para todas y todos; por otro, la Pensión Mujeres Bienestar corrige desigualdades históricas y reconoce el papel crucial de las mujeres en las familias mexicanas.

Con información de Programas para el Bienestar.

