La mañana de este lunes, el presidente nacional del PRI, “Alito” Moreno Cárdenas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En redes sociales, Moreno Cárdenas publicó el documento formal y afirmó que Maduro debe responder ante la justicia por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y con cárteles mexicanos.

Te puede interesar: Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano

ESPECIAL

Además, señaló una presunta relación entre el Mandatario venezolano y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa un grave riesgo para México.

"Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero", declaró el dirigente priista, al hacer un llamado a combatir la influencia del crimen organizado en la política regional.

Lee también: Sheinbaum confirma reunión con gobernantes de Guatemala y Belice

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB