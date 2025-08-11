El día de ayer, elementos del área de Guardavidas de parte de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta lograron rescatar a un joven que tenía dificultades para salir del río de la colonia Campo Azul, en Getsemaní.

Al llegar al lugar del incidente, una mujer informó que su hijo había cruzado el río para asistir a un menor que se encontraba atrapado en un islote, y que al parecer uno de ellos estaba lesionado.

En coordinación con el área Bomberil y Prehospitalaria, los elementos ingresaron en el cuerpo de agua con el equipo requerido para realizar el rescate de manera segura. Los oficiales cruzaron hasta el punto donde se encontraba el joven. En el punto, uno de los sujetos se encontraba atrapado con signos de hipotermia y sin capacidad de comunicarse.

Por ello, se realizaron maniobras de rescate para trasladarlo a un lugar seguro y posteriormente a la ambulancia B-101, donde recibió valoración médica inicial. Finalmente, fue trasladado al Hospital Regional para su tratamiento correspondiente.

OB