Policía Vial Jalisco advierte cierres viales este domingo

Este domingo 17 de agosto, una carrera pedestre provocará cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), especialmente en Santa Anita.

Por el Serial de Carreras Tlaquepaque Santa Anita, las vialidades Avenida Ramón Corona, Francisco I. Madero, Abasolo, Aldama y Primavera, permanecerán cerradas de 06:30 a 08:00 horas. Por ello, se ponen a disposición las siguientes rutas de desvío:

Niños Héroes

Los Laureles

Av. Camino Real a Colima

Matamoros

5 de mayo

Camino a Santa Anita

Reforma

Camino a San Sebastián

Agustín Rivera

Camino a La Ciénega

Revolución

Aquiles Serdán

Así mismo, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas en caso de desplazarse al sur del AMG:

Av. Adolfo López Mateos

Cuauhtémoc

En caso de trasladarse a la zona, la Policía Vial Jalisco recomienda evitar la zona y considerar las rutas alternas, dentro de lo posible.

