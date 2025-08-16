Sábado, 16 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Policía Vial Jalisco advierte cierres viales este domingo

La zona afectada será Santa Anita, rumbo al sur de la ciudad

Por: SUN .

El domingo habrá cierres viales por una carrera pedestre, te mostramos dónde. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

El domingo habrá cierres viales por una carrera pedestre, te mostramos dónde. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

Este domingo 17 de agosto, una carrera pedestre provocará cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), especialmente en Santa Anita.

Por el Serial de Carreras Tlaquepaque Santa Anita, las vialidades Avenida Ramón Corona, Francisco I. Madero, Abasolo, Aldama y Primavera, permanecerán cerradas de 06:30 a 08:00 horas. Por ello, se ponen a disposición las siguientes rutas de desvío:

  • Niños Héroes
  • Los Laureles
  • Av. Camino Real a Colima
  • Matamoros
  • 5 de mayo
  • Camino a Santa Anita
  • Reforma
  • Camino a San Sebastián
  • Agustín Rivera
  • Camino a La Ciénega
  • Revolución
  • Aquiles Serdán

Lee: Asesinan a hombre en Tlaquepaque

Así mismo, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas en caso de desplazarse al sur del AMG:

  • Av. Adolfo López Mateos
  • Cuauhtémoc

En caso de trasladarse a la zona, la Policía Vial Jalisco recomienda evitar la zona y considerar las rutas alternas, dentro de lo posible.

 

Te puede interesar: Trump cambia su posición respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB  

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones