Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de Ezequiel “C”, también conocido como “Tormenta Junior”, hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la vinculación a proceso es por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Indicó que, de acuerdo con la carpeta de investigación, Ezequiel Cárdenas fue detenido por elementos de la Guardia Nacional durante labores de vigilancia en el Fraccionamiento Villa Española, en Matamoros, Tamaulipas.

El hijo del exlíder del Cártel del Golfo iba a bordo de un vehículo y se le aseguraron un arma de fuego, un cargador y cinco cartuchos útiles. Por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que a su vez lo remitió ante el Juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso.

Además, informó que Ezequiel Cárdenas permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez y se le otorgó un plazo de dos meses para investigación complementaria.

