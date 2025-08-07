Esta madrugada se realizó un operativo sorpresa en el centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Tras la revisión se incautaron armas, cuchillos, navajas, puntas, una planta de marihuana y hasta pulque.

El operativo se realizó entre autoridades estatales y federales como la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La inspección se realizó en los 14 módulos del reclusorio que incluyeron comedor, terraza, talleres, áreas comunes y áreas técnicas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien abrió carpetas de investigación.

La revisión forma parte de una estrategia itinerante que se implementa en diversos reclusorios bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional, la Policía Estatal Penitenciaria realizó un operativo en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.

Lo asegurado

5 réplicas de madera de armas de fuego largas

5 réplicas de plástico de armas de fuego cortas

15 cuchillos de metal de diferentes medidas con sus fundas.

4 teléfonos celulares

15 corta uñas de metal

22 chips para teléfono celular

35 encendedores

16 tijeras de diferentes tamaños

Herramienta diversa de metal incluyendo pinzas, martillos, clavos.

3 planchas de ropa

2 bastones retráctiles

1 bocina con 2 memorias USB

2 candados con sus llaves

155 pipas para consumir crystal

Exceso de diferentes tipos de ropa

8 espejos de diferentes tamaños

Varios cargadores para celular

