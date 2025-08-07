Esta madrugada se realizó un operativo sorpresa en el centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco.Tras la revisión se incautaron armas, cuchillos, navajas, puntas, una planta de marihuana y hasta pulque.El operativo se realizó entre autoridades estatales y federales como la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.La inspección se realizó en los 14 módulos del reclusorio que incluyeron comedor, terraza, talleres, áreas comunes y áreas técnicas.Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien abrió carpetas de investigación.La revisión forma parte de una estrategia itinerante que se implementa en diversos reclusorios bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado en coordinación con el Ejército y Guardia Nacional, la Policía Estatal Penitenciaria realizó un operativo en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.Lo asegurado* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB