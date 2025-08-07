Dean George Tanaka, mejor conocido como Dean Cain , es un actor estadounidense reconocido en el medio de la farándula por el papel que desarrolló en la serie de televisión de Lois & Clark (1993), donde dio vida a Superman.

El actor ha sido señalado recientemente por usuarios de internet debido a sus desafortunadas críticas a la nueva versión de "Superman" de James Gunn, ya que en la película es mostrado como un "inmigrante" de otro planeta. Durante una entrevista con TMZ dijo que para él "Superman siempre ha defendido 'la verdad, la justicia y el estilo americano'".

A través de redes sociales, Dean Cain anunció su incorporación al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), agencia encargada de las redadas contra migrantes en el país del norte .

El actor dio a conocer esta noticia a través de un video que dividió a la opinión pública. Algunos usuarios apoyaron al actor, mientras que otros lo tacharon de "hipócrita" por ir en contra de los valores del superhéroe que interpretó. Según explicó, su motivo para unirse al ICE fue "salvaguardar" a los ciudadanos estadounidenses.

" Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní ", explicó Dean Cain.

El actor también invitó a sus seguidores a integrarse al servicio de inmigración, destacando que se obtienen " excelentes beneficios y un buen sueldo ". Además, el actor de Beverly Hills, sueños de juventud (1990) calificó a los migrantes como " personas muy peligrosas ".

" Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13, narcotraficantes, entre otros: personas muy peligrosas que ya no están en las calles ", mencionó el intérprete de "Superman".

En internet, los usuarios se dividieron entre quienes apoyaron la iniciativa de Dean Cain contra la migración y quienes consideraron que sus declaraciones iban en contra de los valores del personaje de "Superman".

Algunos comentarios fueron: " Eres una gran decepción y sólo avergüenzas a la capa roja. Confié en ti "; " Sólo veo a los vendedores de fruta de la calle… no a los pedófilos ni a los delincuentes ", entre otros.

Por otro lado, también hubo quienes apoyaron al actor estadounidense: " ¡Necesitamos esto en el Reino Unido! ¡¡¡Sálvanos, Superman!!! "; " Siempre un auténtico caballero, señor Cain ", entre otros.

Con información de SUN.

