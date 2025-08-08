El día de ayer, elementos de Guardavidas de Puerto Vallarta parte de la unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio, rescataron a una persona en riesgo de ahogamiento que se encontraban en Playa Bocanegra a unos 120 metros mar adentro.

Los Guardavidas se desplazaron a la posición luego de haber recibido un reporte al número de emergencia 911. Los oficiales encontraron en el mar a dos personas. Una de ellas que presentaba dificultades para desplazarse y otra que lo mantenía a flote. Ante ello, apoyaron al sujeto en peligro. Lo encontraron consciente, alerta, orientado y posiblemente en estado etílico. La persona fue asegurada con el equipo de rescate (marpa) y remolcada hasta una zona segura, donde fue entregada al personal paramédico de la unidad B-99 para su valoración.

El sujeto se habría quedado atrapado mar adentro sin la posibilidad de regresar a la orilla alrededor de las 19:00 horas. Ante ello, parte del personal del campo tortuguero de Boca de Tomates que notó la situación ingresó al mar mientras otros levantaban el reporte al 911. Por ello, Protección Civil y Bomberos del municipio activaron el protocolo de rescate.

La historia publicada en el perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta fue agradecida por los usuarios de redes sociales.

OB