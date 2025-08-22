El día de hoy la Policía de Guadalajara compartió un video en reconocimiento a los oficiales José Guadalupe Puente, Francisco Javier Torres, Héctor Uriel Sánchez, Francisco Javier Madrid, Juan Alberto Santiago y Guillermo Israel Becerra, tras lograr rescatar a dos personas y dos niñas que se habían quedado atrapadas en su vehículo.

Los hechos sucedieron en una fuerte inundación en la colonia Lomas de Polanco tras la precipitación de las últimas horas presentada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que ha producido diversas afectaciones. El video fue compartido en redes sociales a través de la cuenta oficial e Facebook de la Policía de Guadalajara. La publicación de hace unos minutos está siendo muy agradecida.

En el video de un par de minutos se puede ver cómo los elementos aseguraron un lazo a un vehículo de la dependencia para evitar ser arrastrados por la corriente mientras realizaban el rescate. Después, se acercaron al vehículo y sustrajeron con seguridad a las niñas, mientras que los dos adultos pudieron salir bajo su propio pie, apoyados con la cuerda. Las cuatro personas rescatadas se encontraban en buen estado de salud.

Las precipitaciones en las últimas horas han provocado diversas afectaciones en el AMG. El día de hoy, la Policía Vial Jalisco anunció diversos cierres viales debido a inundaciones. Entre las vías sin circulación se encuentran:

El paso a desnivel de la Avenida Ávila Camacho y Avenida Américas

El paso a desnivel de la Avenida Belisario Domínguez y el Anillo Periférico

El retorno de la Avenida Mariano Otero y Anillo Periférico

El retorno de Anillo Periférico y 5 de Mayo

Ante ello, se exhorta a la población atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio y tomar vías alternas de circulación.

