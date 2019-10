Seguridad 2019: los 14 eventos que han marcado el año en Jalisco

Si algo ha destacado en las portadas de los diarios durante 2019, e incluso llevado el nombre de Jalisco a escala nacional, es la alta incidencia delictiva. Los asesinatos, cuya tendencia al alza se mantiene desde 2016, generan preocupación debido no sólo a su constancia, sino a que no hay estrategia que logre reducirlos. Y no es sólo eso, pues las agresiones en contra de la autoridad ya han cobrado 23 vidas; las alertas por violencia en contra de las mujeres no detienen los ataques, e incluso los menores de edad han entrado a la lista de víctimas de atentados. Estos son algunos de los hechos que han marcado a Jalisco en lo que va del año.

FEBRERO 7

Armas de guerra aseguradas tras balacera con soldados

Militares que circulaban por la Carretera San Juan de los Lagos—Jalostotitlán fueron atacados por civiles armados, lo que desencadenó un enfrentamiento. Tras la agresión, 11 personas fueron detenidas, se aseguraron ocho vehículos, una vivienda, armas de fuego, granadas y hasta fusiles diseñados para destruir blindajes.

MARZO 14

Cuerpos flotando en un canal de aguas de residuo

Una persona que caminaba por la Carretera a La Capilla, en los límites de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, reportó cuatro bolsas que flotaban en un canal, justo debajo del puente El Zapote. Al final, los peritos forenses extrajeron 20 cadáveres embolsados de las aguas negras. El 7 de junio fueron hallados otros 11 cuerpos en el mismo lugar.

MARZO 19

Asesinan a un comandante tapatío y a escolta

Dos oficiales de la Comisaría de Guadalajara fueron asesinados en el Fraccionamiento Urbi Quinta, en Tonalá. Ambos regresaban a casa después de su jornada laboral. Esa noche fallecieron el comandante Sergio Rivas Mejía y el oficial Ramiro Alejandro Delgado Pérez; un oficial más resultó herido. Los oficiales fueron despedidos con honores por amigos, familiares y colegas.

MARZO 20

El primer multihomicidio del año

Un grupo de individuos armados atacó a seis personas, todas del sexo masculino, quienes se hallaban afuera de un negocio de pajaretes ubicado en el cruce de la Avenida Adolf B. Horn y Guamúchil, en el Fraccionamiento Los Sauces.

Los oficiales confirmaron, después de las 22:50 horas, que todos fallecieron; fueron atacados con armas de varios calibres.

ABRIL 4

Una fosa con 17 cuerpos en la colonia El Colli

Gracias a una denuncia anónima, 17 cuerpos fueron rescatados de una fosa clandestina en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Volcán Popocatépetl y Patria, en la Colonia El Colli, de Zapopan.

Las excavaciones que realizó el personal forense se prolongaron varias semanas; días después se informó que había cadáveres que tenían hasta cinco meses en el sitio.

ABRIL 25

Feminicidio afuera de la casa del gobernador

A plena luz del día, y pese a que tenía una orden de protección, Vanesa Gaytán Ochoa fue asesinada a manos de su esposo, Irwin Emanuel Ramírez Barajas. El agresor cometió el delito justo afuera de Casa Jalisco: la residencia oficial del gobernador, y en presencia de guardias. El hombre fue abatido, pero antes hirió de muerte a Vanesa. Ella se acercó a solicitar ayuda al saberse perseguida.

MAYO 3

Irrumpen en vivienda y matan a niña de tres años

Intentaron “levantar” a un hombre y para ello irrumpieron en un domicilio de la Colonia Villas de la Hacienda, en Tlajomulco. Uno de los transgresores disparó un arma y el proyectil hirió a una niña de tres años, quien murió cuando recibía atención médica. El padre fue localizado con vida el mismo día en un inmueble de la Colonia El Paraíso, junto con otro grupo al que tenían cautivo.

MAYO 7

Hallan otros 27 cuerpos en una finca en la metrópoli

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resguardaron un inmueble de la Colonia El Campanario, en Zapopan, tras lo que la Fiscalía del Estado y el Servicio Médico Forense (Semefo) localizaron 27 cadáveres en los días posteriores; algunos de ellos fueron enterrados a una profundidad de hasta tres metros.

MAYO 9 A 15

Serial de ataques contra taxistas en la ciudad

En distintos hechos, cinco taxistas fueron asesinados en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Los primeros tres fueron atacados por un grupo armado el 9 de mayo en la Colonia Jardines de Santa María, en Tlaquepaque; uno más fue agredido durante la mañana del 14 en la Nueva Central y por la madrugada del 15 uno más corrió la misma suerte en la Vieja Central.

MAYO 25

Dos policías investigadores asesinados

Dos agentes del Área de Desaparecidos de la Fiscalía estatal fueron privados de su libertad mientras realizaban una investigación en el municipio de Etzatlán.

José Jaime Luévanos Márquez y Edgar Andrés Flores Olivares fueron hallados muertos cerca de la cabecera municipal un día después. Una agente que los acompañaba fue liberada por los sicarios.

JUNIO 21

Tres ataques coordinados en contra de la Fiscalía

Dos integrantes de la Fiscalía del Estado fueron asesinados en una serie de ataques coordinados que tuvieron lugar en Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. En Jardines del Edén asesinaron a un agente y posteriormente ocurrió un fuerte enfrentamiento donde participaron cientos de elementos. En Villas de San Martín asesinaron a otro y murió un civil ajeno a los hechos.

JULIO 31

Tiroteo en plaza comercial; un capo asesinado

La ejecución de un líder del cártel local, quien comía en un restaurante de la plaza comercial de las avenidas Vallarta y Rafael Sanzio, derivó en una balacera contra los escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit, quien también estaba allí. Martín Arzola, cabecilla del grupo, se encontró con un rival y ambos se atacaron, pero los dos fueron abatidos por los escoltas. Seis personas resultaron lesionadas.

SEPTIEMBRE 3

Hallan 119 bolsas con restos en La Primavera

Tras un reporte, personal de la Fiscalía del Estado localizó un pozo en la Colonia La Primavera, de Zapopan, del cual se extrajeron 119 bolsas con restos humanos en su interior. Según los peritajes forenses, entre ellos había casi 40 cuerpos, entre completos e incompletos, además de varias cabezas y torsos no relacionados. Este hecho se difundió incluso a escala internacional.

SEPTIEMBRE 11

Los matan para robar auto; dos niñas dormían allí

Dos vecinos de la Colonia Jardines de los Belenes, en Zapopan, murieron al tratar de impedir que unos empistolados se llevaran una camioneta durante un atraco. El hecho se consumó, pero el vehículo, en cuyo interior dormían dos niñas de dos años, fue abandonado. El padre de las niñas murió un día después. La otra víctima fue un vecino que sabía que las menores estaban en el auto.

