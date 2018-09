Se veía venir colapso del IJCF: ex contralor

El ex contralor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), José Nicolás Montes de Oca Solórzano, expresó que las deficiencias de dicho órgano para el resguardo de cadáveres eran "obvias" y que se veían venir desde hacía años.



Dijo que las áreas de prevención del órgano deben estar atentas a los focos rojos que se dan en la institución para poder reaccionar de manera adecuada a esas situaciones antes de que el problema se vuelva mayor. No obstante, consideró que no se puede señalar a un único responsable, dado que se trata de un problema de negligencia "de todos los que participan en el proceso".



Montes de Oca Solórzano, quien se desempeñó como contralor del IJCF entre 2008 y 2013, indicó que, con el repunte de homicidios que se dio desde la administración anterior, se podía prever que eventualmente las instalaciones del Instituto serían insuficientes.





También explicó que, independientemente del alza en los homicidios, la infraestructura del IJCF no es suficiente para la entidad. Esto debido a que, además de los cuerpos que llegaban relacionadas con la delincuencia, también había restos humanos que eran abandonados por sus familiares debido a falta de solvencia para hacerse cargo de los gastos funerarios.



Con respecto al problema de la identificación de los cuerpos, Montes de Oca Solórzano explicó que lo ideal es que se cuente con un banco de datos que cuente con muestras de ADN, de manera que se puedan realizar confrontaciones de muestras de manera ágil.



En opinión de ex contralor, se debió apostar por la descentralización de las instalaciones forenses. De esa manera se habría podido contar con infraestructura fuera de la ZMG donde se pudiera depositar los cuerpos con dignidad.



José Nicolás Montes de Oca Solórzano fue contralor del IJCF de enero de 2008 a abril de 2013. Anteriormente se había mencionado que se le llamaría a dar su declaración por la polémica de los cuerpos alojados en las cajas de tráileres por parte del IJCF. No obstante, la polémica se dio a más de cinco años de que él cesara de ejercer funciones en el Instituto.

