Se quejan por falta de agentes viales ante obras en Periférico Sur

En un recorrido realizado por Periférico Sur, donde se rehabilita con concreto hidráulico, no se observó personal de la Secretaría de Movilidad (Semov) en el tramo de Periférico junto al ITESO, aunque algunos vecinos de colonias cercanas comentaron que desde temprano se dispone a un agente en la lateral de la vía rápida, justo en el cruce con Xavier Scheifler.

Sin embargo, el agente se retira y ya no hay otro que atienda el tráfico en las tardes, que es cuando se ocasiona un caos con la gente que transita hacia Santa María Tequepexpan o Plaza Centro Sur, comentó Martha Navarro, vecina de Parques del Bosque.

“Siempre tengo que salir por la calle Xavier Scheifler, porque tomo el retorno deprimido para ir hacia camino al ITESO. En las mañanas no está tan complicado; sí se hacen filas, pero está un agente vial. La bronca es en la tarde cuando todo mundo sale de trabajar, porque ya a esas horas no mandan a nadie de Movilidad y los tráileres no respetan el semáforo”.

La Semov indicó que se mantiene un operativo de vigilancia con 13 agentes pie tierra, siete motocicletas y cinco patrullas para cubrir todo el tramo de las obras, pero no sobre Periférico, sino en vías como Adolfo Horn, 8 de Julio y un tramo de carretera a Chapala, en las incorporaciones a los tramos de contraflujo.

Algunos de los elementos están en puntos fijos, mientras que otros que se mueven para atender las necesidades que se presenten.

El supervisor de la zona Zapopan Sur, Tlaquepaque y Tlajomulco de la Semov, Israel Boruel Neri, manifestó que la función de los agentes en motocicletas y patrullas es atender los reportes de choques y retirar los vehículos.

A partir de esta semana se reforzó el personal, el cual aumentará el lunes, cuando dé inicio el nuevo ciclo escolar.

Renovación en 12 kilómetros

En la rehabilitación del Periférico Sur está contemplado el reemplazo de 12 kilómetros de asfalto por concreto hidráulico. El avance general de la obra es de 35%, de acuerdo con la SIOP. Agregó que los trabajos, que deben concluir el 3 de diciembre, llevan 10 días de ventaja.