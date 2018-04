Se manifiestan transportistas de carga para exigir seguridad

Está mañana, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (Amotac), se manifestaron en diferentes puntos del Estado como parte una protesta pacífica convocada por el gremio a nivel nacional.



En Jalisco, los transportistas se reunieron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar a conocer a la ciudadanía sus inconformidades respecto a la inseguridad que padecen y el alza a los combustibles, situaciones que dicen, afectan su labor diariamente.



Desde las 8:00 horas, los manifestantes también tomaron las casetas de El Arenal y Tepatitlán, así como el Macrolibramiento, donde permitieron el paso libre de los vehículos que circulaban por estas vías. A pesar de que señalaron que la caseta de la autopista a Zapotlanejo sería tomada de la misma forma, este medio de comunicación acudió al punto y hasta las 11:00 horas el cobro se realizaba con normalidad.



A pesar de que se había informado que los inconformes tomarían algunas de las carreteras del Estado, esto no se llevó a cabo y sólo realizaron un plantón de aproximadamente cinco camiones de carga sobre el acotamiento de la Carretera a Chapala, a 200 metros del Periférico.

"Lo que se trata es informar, no queremos hacer desmán en la ciudad, no somos delincuentes, no queremos hacer cosas incongruentes, queremos que se nos escuche, que entienda la ciudadanía qué hacemos y por qué nos manifestamos", expresó el delegado de la Amotac en Jalisco, Eduardo Maldonado.



Entre los puntos que manifiestan los transportistas, desde el nivel estatal, se encuentran la inconformidad frente a la inseguridad que prevalece en las carreteras, y que de acuerdo con Maldonado, ha aumentado considerablemente en los últimos años, incluso, cobrando vidas de compañeros que se han resistido a ser asaltados.



Los manifestantes solicitaron a la SCT que no se permita la circulación de los camiones de doble remolque sobrecargados con más de 100 toneladas pues estos ponen en riesgo no sólo a los transportistas, sino a la ciudadanía en general.



Otras de las inconformidades fueron el alza de los combustibles y el cobro de las casetas de peaje, que consideraron es excesivo, situaciones que vuelven insostenible su operación, además de la molestia que les ocasiona no poder ingresar a Guadalajara por las vías tradicionales, obligándolos a pagar el macrolibramiento, inaugurado recientemente.

JA