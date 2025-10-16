Se incendian dos vehículos en Teocaltiche; investigan los hechos

Dos vehículos se incendiaron en distintos puntos del municipio de Teocaltiche, la causa aún no ha sido determinada.

Fuentes extraoficiales refieren que cerca de las 20:50 horas de este miércoles, elementos de la Policía Regional Estatal realizaban un recorrido de vigilancia en Bulevar Juan Pablo II y Orquídea, en la colonia el Puente de dicho municipio, cuando observaron un incendio en un vehículo estacionado en un predio, por lo que solicitaron la intervención de Protección Civil del municipio para su extinción.

Los reportes preliminares indican que la unidad incendiada era una camioneta marca Ford de modelo atrasado.

Poco más de media hora después, los oficiales recibieron el reporte de otro vehículo incendiado, esto sobre las calles Aristeo Ruiz y Martín Triana, en la colonia El Santuario.

Según fuentes extraoficiales, también se refirió que los oficiales observaron que se trataba de una camioneta estacionada, al parecer una Ford Windstar de modelo atrasado; el siniestro ya estaba controlado por bomberos municipales.

En ninguno de los casos se contó con testigos que refirieran o corroboraran que ambos incendios hubieran sido provocados. En ninguno se reportaron personas lesionadas.

Por ambos hechos se notificó a un agente del Ministerio Público, quien se encargará de ordenar dictámenes para determinar si se trató de un corto o de alguna otra causa.

Aunque no se ha confirmado si el incendio fue provocado, apenas unas horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en la vía pública de la colonia El Tanque, a pocas cuadras del centro del municipio de Teocaltiche.

Autoridades de la Fiscalía de Jalisco procesaron la escena. Las primeras investigaciones apuntan a una agresión directa.

