"Se harán cumplir los convenios sobre Parque Huentitán": Pablo Lemus

Luego de su toma de protesta como alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus respondió a los grupos que se manifestaron antes de la misma en busca de un diálogo sobre el Parque Resistencia Huentitán: hará cumplir los convenios.

"No habrá un solo ladrillo de parte de los desarrolladores hasta que no cumplan con todas las contraprestaciones establecidas en el convenio. Tiene que haber un polideportivo y un parque real", aclaró.

En la manifestación por parte de colectivos de la Red de Resistencia Jalisco, encabezada por el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, este invitó a Lemus a un diálogo formal.

Mientras que Lemus señaló que Armenta "quiere meter a Iconia (el desarrollo inmobiliario del Parque) en el conflicto de la Universidad de Guadalajara y yo no lo voy a permitir".

Añadió que, para dar solución al conflicto del parque, se hará cumplir "lo que decían las contraprestaciones, los espacios verdes, para tener el real parque natural Huentitán pero, sobre todo, poder tener unos espacios públicos dignos a los que se comprometieron en el convenio. Los voy a forzar. Voy a hacer que se cumpla un convenio firmado hace más de cinco años y que desafortunadamente no se ha cumplido".

Además, expresó que Armenta quiere recuperar un espacio privado, "pero no el terreno del jardín botánico del disparate que fue otorgado a la Universidad de Guadalajara y que está a unos metros. Si piden que se devuelvan todos los predios, que sean todos incluido el del jardín botánico, por congruencia. Que no nos quiera meter en un conflicto que no nos compete".

Desde marzo, diversas organizaciones y vecinos de Huentitán mantienen una protesta para que se expropien los predios al desarrollo inmobiliario Iconia, mientras que en la toma de protesta de Lemus, pidieron que se les escuche. Ante ello, Lemus afirmó que sí tendrá diálogo.

"Habrá diálogo con los vecinos, con los inconformes, con los grupos de la sociedad civil. En mí siempre han encontrado esa apertura, ese diálogo y ese respeto", dijo y afirmó que ya ha tenido diálogo con Armenta.

JL