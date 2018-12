Saneamiento del Río Santiago y Línea 4 van con o sin la Federación: Alfaro

El saneamiento del Río Santiago y la Línea 4 (L4) del Tren Eléctrico se van a realizar con el respaldo del Gobierno Federal o sin su apoyo; afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo que agotará las negociaciones del presupuesto federal para alcanzar posibles reasignaciones, reiteró que espera que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su compromiso de apoyar los proyectos estratégicos para Jalisco.

"La Línea 4 del Tren Eléctrico a Tlajomulco se va a hacer, de alguna forma se va a hacer. No voy a terminar mi gobierno, si Dios me da licencia, sin hacer una obra por la que luchamos tanto. Con la Federación, sin la Federación o a pesar de la Federación; se va a hacer la línea cuatro. Espero que sea con el Presidente porque creo que es un hombre de palabra. El peor de los escenarios es que nos atrasemos un poquito, pero nos la vamos a echar de alguna forma", aseveró.

El gobernador reiteró que una vez que concluyan las negociaciones del presupuesto federal, analizarán alternativas para financiar las obras que no se incluyan; ya sea vía créditos o modelos de asociación pública privada.

"Nosotros no cerramos ninguna puerta, si las cosas se vienen con complicaciones para nuestro estado buscaremos la manera de resolverlo sin hacer ninguna atrocidad, sin lastimar las finanzas estatales, sin dejar hipotecado el futuro de Jalisco. Sabemos cuáles son nuestros márgenes y en esos márgenes nos vamos a mover", añadió.

El mandatario destacó que en el presupuesto estatal se etiquetaron 1,150 millones de pesos para la intervención en la cuenca del Río Santiago; reconoció que en el proyecto de la presa El Purgatorio sí requieren el apoyo de la Federación.

Cuestionado sobre los mil millones de pesos para la Línea 3, que sí considera el proyecto de gasto federal, Alfaro Ramírez dijo desconocer para qué se etiquetan, apuntó que podría ser un error y que en realidad se trate de una bolsa destinada al arranque de obras de la línea a Tlajomulco. Respecto a los 500 millones para la presa El Zapotillo comentó que podrían ser para concluir los trabajos de la cortina a 80 metros, reiteró que mantienen su postura de rechazo al trasvase de agua a la ciudad de León.

Alfaro Ramírez comentó que pese a la "ríspida reunión" que tuvo la semana pasada con el secretario de hacienda, Carlos Urzúa Macías, mantienen la comunicación y destacó el buen trato dado por Olga Sánchez titular de la Secretaría de Gobernación. El gobernador negó que perciba de la Federación animadversión particular contra Jalisco, dijo que no tiene ningún pleito con el Presidente y aseguró que sólo está levantando la voz peleando por recursos y un trato justo al Estado. "No hay pleito, pero sí hay una visión distinta", precisó.

Satisfecho con presupuesto estatal

El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que el presupuesto estatal aprobado el sábado por el Congreso local, da bases para atender la agenda de trabajo propuesta en el arranque de su administración y enfrentar un escenario difícil en términos del presupuesto de egresos de la Federación.

Destacó el recorte en el gasto al Supremo Tribunal que recibió 459 millones (83.7 millones de pesos menos de lo que solicitó). El mandatario detalló que no se tocan los sueldos de los magistrados, pero se suprimirían prestaciones que tienen como 59.7 millones para pagar los impuestos a los magistrados, 11. 2 millones de compensaciones, 9.8 millones de gratificaciones. Además de 14.3 millones para el pago de despensa y mes 13; para el seguro de gastos médicos 8 millones de pesos.

También se ajustó a la baja el presupuesto del Instituto Electoral, se le asignaron 170 millones 677 mil pesos, el organismo había solicitado 237 millones de pesos.

Por otra parte, subrayó que se etiquetaron 500 millones de pesos para aumento de sueldo de policías estatales y ministerios públicos. Además del incremento presupuestal al Consejo de la Judicatura (1158 millones) y al Instituto de Justicia Alternativa (90 millones). También se aumentaron los recursos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas con 40 millones y la Fiscalía Anticorrupción le etiquetan 63.5 millones.

En el rubro de infraestructura, el gobernador presumió que la estrategia de austeridad permitió alcanzar una bolsa de 10 mil millones (este año fue de seis mil 600 millones), explicó que este incremento podría compensar "el grave problema" que significa la desaparición de fondos municipales del Ramo 23 que representa alrededor de dos mil 500 millones que no llegarían de la Federación. Añadió que hay aumentos presupuestales en áreas como cultura y medio ambiente, que en el presupuesto federal van a la baja.

LS