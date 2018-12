Opción de deuda para Río Santiago y carreteras

Ante la falta de apoyo del Gobierno federal a los proyectos estratégicos de Jalisco para el siguiente año, Juan Partida Morales, secretario de Finanzas del Estado, precisa que la contratación de un crédito para hacer frente a las necesidades urgentes se utilizaría para el saneamiento del Río Santiago, la mejora de carreteras y para dotar de internet gratuito a los municipios, principalmente.

Tras conocer que el proyecto presupuestal de la Federación de 2019 excluye a cuatro obras prioritarias, que habían sido convenidas con Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro confirmó que se cuenta con un margen de siete mil millones de pesos para contratar un crédito sin afectar las finanzas. Al respecto, Juan Partida actualizó que no se espera disponer de esta cantidad de golpe sino dosificarla a lo largo del sexenio.

Del eventual crédito, se destinarían mil 180 millones de pesos para infraestructura de agua y trabajos de saneamiento, principalmente para el Río Santiago. Esta cantidad sería repartida entre labores de infraestructura y las realizarían las diferentes secretarías estatales para abordar la problemática del cauce desde diferentes ángulos. La coordinadora de Gestión del Territorio de Jalisco, Patricia Martínez, estimó que para sanear completamente el Santiago serán necesarias décadas, por eso es importante iniciar ya las labores del río más contaminado del país.

Sobre las carreteras, Juan Partida enfatiza: “Hay un déficit entre mantenimiento y ampliación de la red de carreteras de 16 mil millones de pesos… esa es la meta (mejorar) para el sexenio”. Adelanta que en el presupuesto estatal se contemplan mil 350 millones de pesos para comenzar con estas labores. Se espera complementar estos recursos mediante la solicitud del crédito.

Además, se incluye una “red de fibra óptica en todo el Estado para tener internet de calidad”, que proporcionaría el servicio de manera gratuita.

El secretario de Finanzas añade que se espera definir la propuesta de crédito para febrero próximo. Los planes mencionados no consumen la totalidad de la capacidad crediticia de la Entidad, por lo que sería posible considerar fondos para otras iniciativas.

Falla AMLO a su palabra y a Jalisco, lamenta Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro se pronunció ayer ante las afectaciones para Jalisco en el presupuesto federal del siguiente año, principalmente porque no se contemplan cuatro obras prioritarias: Línea 4 del Tren Ligero, presa El Purgatorio, saneamiento del Río Santiago y el Libramiento Sur de Puerto Vallarta. En un comunicado remarcó que “el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya presentó en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2019… se centraliza en los intereses del Gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local”. Por lo tanto, “le está fallando a su palabra y le está fallando a la gente de Jalisco”.

En lo que respecta a Jalisco, subrayó: “Se les quitan recursos federales a todos los 125 municipios, así como al Estado, y por consiguiente a las y los jaliscienses, ahogando con esto la posibilidad de realizar infraestructura social en rubros como educación, salud, unidades deportivas, calles, caminos y carreteras”.

Abundó que “no se contempla inversión federal para ninguno de los proyectos que desde Jalisco definimos como estratégicos, tales como el saneamiento y rescate del Río Santiago, la Línea 4 del Tren Ligero, la presa derivadora El Purgatorio y el Libramiento Sur de Puerto Vallarta”.

Alfaro recordó que “el mismo Presidente de la República, entonces en campaña, se comprometió a realizar expresamente obras como la Línea 4 al Sur de la ciudad de Guadalajara y a privilegiar una agenda responsable en el cuidado del agua para nuestro Estado. Le está fallando a su palabra y le está fallando a la gente de Jalisco”.

Ante esta “amenaza” de la Federación contra el desarrollo de nuestro Estado, el gobernador acentuó que “presentamos un presupuesto 2019 de Jalisco que garantice el desarrollo de todo el territorio y sus comunidades, no sólo para el Poder Ejecutivo”.

Y enlistó los siguientes ejes:

Primero: Es un presupuesto de carácter defensivo frente al mal trato presupuestal que está recibiendo Jalisco desde la Federación. Pretende dar certidumbre ante la inestabilidad que provoca el presupuesto de egresos nacional propuesto por el Gobierno federal. “Busca ir reduciendo la dependencia sobre los recursos federales y fortalecer las fuentes de ingresos propios para afianzar los proyectos que tienen certidumbre presupuestal”.

Segundo: Es un presupuesto construido con criterios de austeridad y eficiencia en el gasto, cuya propuesta impacta a todas las instancias que reciben recurso públicos, incluidos los organismos autónomos y los tres Poderes. “Se acabaron los excesos y los lujos. El dinero es para solucionar y dar respuesta a las necesidades de la gente”.

Y tercero: El presupuesto busca fortalecer las áreas sustantivas de las dependencias que brindan servicios a la población, aumentando la inversión en infraestructura, fundamentalmente la que tiene un impacto social, como escuelas, centros de salud, caminos, carreteras y espacios públicos. Se incrementan los recursos para las agendas de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. “Vamos a atender con seriedad y con prioridad presupuestal al campo, el medio ambiente, el cuidado del agua y el transporte público”.

Requieren mil millones para estudios de obras prioritarias

Ante la ausencia en el presupuesto federal para 2019 de los proyectos para la Línea 4, el saneamiento del Río Santiago, la presa El Purgatorio y el Libramiento Sur en Puerto Vallarta, el secretario de Finanzas de Jalisco, Juan Partida Morales, externó que lo mínimo que debería proporcionar la Federación es la liquidez necesaria para iniciar los estudios previos al inicio de estas obras. Para hacerlo se requiere, cuando menos, mil millones de pesos.

“Al menos, lo que quisiéramos ver es la intención de la Federación de que sí se van a llevar a cabo los proyectos”.

Estos mil millones serían necesarios para la realización de proyectos ejecutivos, así como para la medición del impacto ambiental que tendrían estos trabajos. En el caso de que se otorgaran esos recursos, Jalisco tendría la ventaja de que el desarrollo que se planea para estos proyectos no se vería retrasado. De esta manera, la ejecución de obras podría comenzar sin problemas en 2020.

Partida Morales contó que no fue una sorpresa para el Gobierno de Jalisco que estos proyectos no aparecieran en el presupuesto federal 2019 que se analizará en el Congreso de la Unión , pues en reuniones previas que el gobernador Enrique Alfaro sostuvo con diferentes secretarios del Gobierno de la República, el comportamiento de éstos fue de “evasivas” en el tema de las mencionadas obras. Por esta razón, el plan de egresos del Estado fue diseñado tomando en cuenta un panorama poco alentador para los proyectos del Ramo 23, de manera que se aminorara el impacto de las disminuciones. No obstante, fue tajante al decir que es “iluso” pensar en sacar adelante estos cuatro proyectos únicamente con recursos estatales.

En septiembre pasado, Enrique Alfaro anunció que había acordado con López Obrador la realización de los cuatro proyectos hoy ausentes en el plan presupuestal, para los cuales serían necesarios 26 mil millones de pesos a lo largo del sexenio. De esta cantidad, 80% sería proveniente del Gobierno federal.

Luego que se diera a conocer el plan del Gobierno de la República, Alfaro ha dicho que convocará a todos los alcaldes del Estado para acudir al Congreso de la Unión para hacer oír sus reclamos.

El Congreso federal tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto 2019. Partida sostuvo que, si en el último momento la Federación decide apoyar a los proyectos de Jalisco, sería con presupuesto ejercido directamente por las secretarías. Calificó esta posibilidad en última instancia como positiva, dado que de esta manera es posible concretar las obras.

Sanear el Santiago llevará décadas

La titular de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, estimó que para sanear completamente el Río Santiago serán necesarias décadas, por eso es importante iniciar ya las labores del cauce más contaminado del país.

El pasado sábado, el Congreso de Jalisco aprobó una bolsa por mil 150 millones de pesos para las labores de recuperación. De éstos, 654 millones serán gestionados por el gabinete encabezado por Martínez, mientras que el resto serán para la coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, así como la de Desarrollo Social.

“No es únicamente reactivar plantas de tratamiento que falta modernizar o que ya están ahí, pero están abandonadas, sino que vamos a atender el problema de raíz, que es ver cómo apoyamos a pequeños productores para que no aporten más contaminantes”.

Explicó que antes sólo se ponían en marcha acciones aisladas y, por ende, inefectivas para enfrentar el problema de contaminación del río.

El nuevo plan integral contempla el fortalecimiento de juntas intermunicipales para trabajar en el río de una manera común, aumentar el número de inspectores con los que cuenta la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, pues actualmente sólo hay ocho, así como mejorar el equipo con el que trabajan.

En el plan también se contempla apoyar a pequeños productores en el uso de energías renovables para evitar que sigan aportando contaminantes al cuerpo de agua, así como reformas a la Ley Estatal de Residuos, la Ley Estatal del Agua y la Ley de Equilibrio Ecológico para ampliar el catálogo de delitos y las sanciones que se impongan a quienes los cometan.

Estos 654 millones de pesos ya están garantizados, pero serán necesarios más recursos en el año venidero. Martínez puso como ejemplo que, para poner en marcha las 54 plantas de tratamiento que se requieren para el proyecto, serán necesarios dos mil 590 millones de pesos.

Presupuesto asignado a la Coordinación de Gestión del Territorio del Estado Concepto Inversión Plantas de tratamiento, colectores y espacios públicos en las comunidades de la cuenca 556’042,416 Aumento de personal y mejora de equipo de la Proepa 51,698,899 Registro de fuentes contaminantes y programa de

reducción de contaminación 11’000,000 Programa de reducción de residuos 10’000,000 Fortalecimiento de juntas intermunicipales 9’000,000 Apoyo a pequeños productores en uso de energía renovable 4,857,142 Retiro de lirio del Lago de Chapala y el Santiago 2’000,000 Instrumentos de planeación 10’000,000 Total 654’598,457

Distribución en Jalisco

De los más de 116 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto del siguiente año, estas son las 10 secretarías o dependencias que recibirán más recursos:

Secretaría o dependencia Cantidad Secretaría de Educación 32,459’620,439 Participaciones 17,074’499,416 Secretaría de Salud Jalisco 13,751’926,519 Universidad de Guadalajara 12,043’081,501 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios 6,835’470,229 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 5,550’412,945 Secretaría de Seguridad 4,613’153,170 Deuda Pública 2,701’606,970 Secretaría del Sistema de Asistencia Social 2,666’601,420 Fiscalía General 2,248’839,100

Pierden excedentes federales

Pese a que se redujeron los recursos destinados a los proyectos del Ramo 23, el total de lo que se otorgará a Jalisco el próximo año es una cantidad superior a lo designado en 2018.

Los recursos del Ramo 23 son aquellos que no corresponden a los gastos directos de las dependencias. Se trata de dinero que proviene de excedentes que llegan a los municipios mediante convenios y son destinados generalmente para infraestructura. En el pasado, Jalisco ha utilizado estos excedentes, hoy en duda, para la construcción de mercados y unidades deportivas, así como obras de pavimentación, entre otros.

Debido a la reducción en ciertos ramos, el presupuesto de egresos estatal fue creado con medidas “defensivas”.

“Lo que tratamos de hacer en el presupuesto (estatal) es apretarnos el cinturón, mejorar la recaudación y con ese dinero fortalecer los proyectos de infraestructura para tratar de compensar de alguna manera las disminuciones”, explicó Juan Partida Morales, titular de Finanzas en Jalisco.

Sin embargo, otros ramos experimentaron aumentos en Jalisco, como el 28. El dinero de este ramo proviene de la recaudación de impuestos federales como el IVA, del cual se forma una bolsa y se reparte entre las Entidades. Para 2019 es 4% superior al presupuesto actual.

Por otro lado, el Ramo 33, al cual corresponden fondos producto de la coordinación Estado-Federación y que se destinan, entre otros, a temas de salud, seguridad o a las nóminas de maestros federalizados, creció un cuatro por ciento. Estos ramos sólo pueden variar si se recauda menos de lo esperado o con modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

“Habrá más deuda y gasolinas no bajarán”

El senador Damián Zepeda señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lleva dos promesas incumplidas en el paquete económico 2019: la reducción de las gasolinas y el gasto en deuda pública.

El panista mostró en sus redes sociales imágenes de las páginas del paquete económico para respaldar sus dichos y comprobar que López Obrador “miente”.

“Tenemos las primeras promesas incumplidas: si le creíste que bajaría la gasolina, lamento informarte que no será así. Ley de Ingresos sí incluye el IEPS, por lo tanto no bajará”, escribió el panista.

“Segunda promesa incumplida: decía AMLO que no habría más deuda, que era nociva y pura incompetencia del Gobierno... pues sí hay deuda... y más de 500 mil millones (para contratar el siguiente año)”.

Para 2019 se estiman ingresos presupuestarios por cinco billones 274.4 mil millones de pesos, monto mayor en 6.3% con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación para 2018; es decir, 496 mil 129 millones de pesos más.

