San Miguel el Alto celebra sus fiestas 2025

Desde el pasado 14 de septiembre, dieron inicio las tradicionales Fiestas de San Miguel el Alto, en dicho municipio ubicado en la zona de los Altos de Jalisco.

Dichas Fiestas Patronales, que en 2013 fueron nombradas como Patrimonio Cultural Inmaterial, se celebran en el marco del día de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre y por más de 15 días, San Miguel el Alto celebra con distintas actividades sus fiestas.

La presidenta municipal, Elva Loza, compartió a EL INFORMADOR las distintas actividades que se llevan a cabo como parte de las fiestas, entre ellas, hay corridas de toros, desfiles, coronación de una reina, certámenes y conciertos musicales.

Las actividades comenzaron desde el día 14 de septiembre con la celebración del Día del Charro en la que se llevó a cabo una gran cabalgata para quienes practican o disfrutan de la charrería y que inicia en el municipio rumbo al Santuario de Santo Toribio.

Aunque desde antes hubo actividades: desde finales del mes de agosto comenzó la Expo Ganadera del municipio, con exposiciones de gallos kikirikis, también conocidos como los gallos y gallinas miniatura o enanos. El 7 de septiembre, se hizo una exposición de carros antiguos, con una exhibición de hasta 400 vehículos y un baile de rodeo el 14.

Posteriormente, el día 15 de septiembre se realiza la coronación de la Señorita San Miguel y que coincide con la conmemoración del Grito de Independencia. Tras ello, se celebró el desfile inaugural de las fiestas el día domingo 21 de septiembre

"Se invitan a todos los municipios vecinos, se hacen intercambios culturales y tenemos la visita de personalidades, nos acompañaron diputados y presidentes municipales", dijo la alcaldesa.

Desde entonces, se llevan a cabo distintos eventos como peleas de gallos. A la par, a partir del día 21 de septiembre comienza el llamado Teatro del Pueblo, que consiste en actividades y espectáculos gratuitos para la población del municipio.

"Tenemos un regalo para el pueblo que es el Teatro del Pueblo donde el ayuntamiento contrata varios artistas y todos esos eventos son gratuitos", indicó Elva Loza.

En el Teatro del Pueblo se invitaron a artistas como los Terrícolas o los Cadetes de Linares mientras que en el Palenque se presentará Gloria Trevi o la Arrolladora.

Mientras que los días 28 y 29 de septiembre son los días en los que empiezan las corridas de toros del municipio y como parte de las fiestas: el día 28 acudirán exponentes de la fiesta brava como Garate, Silveti o Gutiérrez, mientras que el 29 de septiembre, estará Luis David o Isaac Fonseca. La alcaldesa destacó que la feria ha atraído a lo largo de su historia a personajes importantes del mundo taurino y este año no es la excepción.

La presidenta municipal resaltó la invitación a la población, al asegurar que se vive un ambiente familiar durante las fiestas.

"Invitamos a los municipios vecinos, a personas que vienen del extranjero a disfrutar de esta fiesta, se está tratando de rescatar todas las tradiciones que anteriormente se habían tenido y que poco a poco se han ido perdiendo".

"Son bien recibidos en San Miguel el Alto. Las personas que gusten venir a conocer o que ya han venido, pueden seguir disfrutando de todos los eventos que se presentan. Es un ambiente muy familiar, para que tengan la confianza de venir, sentarse en la plaza, tomar una nieve".

Hay actividades como juegos mecánicos, áreas de comida, venta de artesanías, así como los espectáculos ya mencionados.

El día 30 de septiembre concluyen las fiestas con un espectáculo de enanitos toreros en la Plaza de Toros.

