Reportan dos muertos tras accidente de helicóptero de la CFE en San Sebastián del Oeste

Luego de cerca de 24 horas de búsqueda del helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se desplomó en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) confirmó la localización de la aeronave, así como la muerte de los dos tripulantes.

La dependencia indicó que la Unidad sufrió un percance en una zona cercana a la localidad La Virgencita del municipio. En las labores de búsqueda participaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta. Los restos de los tripulantes fueron hallados junto a la unidad destrozada.

La aeronave, un Bell 412, salió de Tepic, Nayarit, con rumbo a Talpa, Jalisco, donde recogería a personal de la Comisión y evaluaría las líneas eléctricas de la zona. Sin embargo, se perdió comunicación con los tripulantes al suroeste de San Sebastián del Oeste, indicó el titular de la UEPCBJ, Sergio Ramírez. Se presume que el helicóptero volaba a baja altura, precisamente revisando líneas eléctricas, en las inmediaciones del cerro El Jabalí, cuando no se supo nada más.

Al momento se desconocen las causas del accidente, así como las maniobras que se realizaron antes de la caída de la aeronave.

