San Luis vs América es uno de los partidos que se disputarán y que cierran la actividad de la Jornada 10 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX; las Águilas visitarán a los potosinos, en busca de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general. En caso de que quieras verlo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

El partido de la J10 se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025 en San Luis Potosí. Está programado para arrancar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión restringida y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos.

Cómo llegan San Luis vs América a la Jornada 10

El conjunto del América llega con un agónico empate (2-2) con Rayados del Monterrey, ya que los goles azulcremas cayeron en los últimos minutos del encuentro, gracias a Rodrigo Aguirre (81') y Ramón Juárez (88').

Por otro lado, San Luis no tuvo problemas en su visita a la Comarca Lagunera, al llevarse los tres puntos a la bolsa con una goleada (1-4) al Santos. Juan Sanabria (36'), Benjamín Galdames (49') y Joao Pedro (59' y 71') sumaron para San Luis en el marcador.

Desde que André Jardine dejó las filas del Atlético San Luis para llegar a las Águilas, se ha enfrentado en 6 ocasiones a su ex equipo, teniendo a su favor 4 victorias, siendo una de estas en las semifinales del Apertura 2023, torneo en el que comenzaría el tricampeonato americanista.

San Luis vs América EN VIVO: Dónde ver el partido de la J10 Apertura 2025

El partido será este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. En esta jornada doble, el técnico André Jardine tiene una tarea importante ante los aficionados del América, revivir la confianza que ganó cuando comenzó su época en la institución capitalina.

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

