Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas en Zapopan

El Gobierno de Jalisco continúa con la entrega de tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte Público, una iniciativa orientada a facilitar la movilidad de los sectores más vulnerables.

Este beneficio está dirigido a estudiantes, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas.

Mediante estas tarjetas, los usuarios pueden acceder hasta a 730 traslados gratuitos al año dentro de la modalidad del 100%, o bien a un máximo de 640 viajes anuales en la modalidad del 50%.

El apoyo aplica en el sistema de transporte público que incluye Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y las rutas de camiones tradicionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, además de municipios como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán.

¿En dónde se entregarán las tarjetas?

De acuerdo con la información emitida por el gobierno, aquellas personas que hayan tramitado su tarjeta YO Jalisco en el DIF Zapopan tendrán que acudir el día de mañana 24 de septiembre al mismo módulo en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

Asimismo señalan que solo quienes hayan sido seleccionados y aparezcan en el listado de beneficiarios podrán acudir a recibir su nueva tarjeta para el transporte público.

Si no apareces en esta ronda de entregas, no te preocupes, próximamente se estarán anunciando nuevas fechas y sedes para seguir repartiendo tarjetas entre las y los beneficiarios ya registrados.

YC