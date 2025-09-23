Con la exhibición de más de 430 unidades de diferentes marcas y modelos, este fin de semana se realizará en Guadalajara la Expo Auto Estrenos 2025. Dicha exposición automotriz se realizará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en el recinto ferial de Expo Guadalajara.

La exhibición y venta de automóviles es realizada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA Jalisco) y participarán 38 de las marcas más importantes de automóviles.

En dos días del evento, los asistentes podrán conocer y comparar lo más reciente de las mejores marcas, descubrir nuevos modelos, explorar diversos esquemas de financiamiento y arrendamiento, además de realizar pruebas de manejo.

Enrique Rojas Vargas, presidente de AMDA Jalisco, explicó que es el mejor momento para comprar un automóvil nuevo debido a la reforma presentada en el Senado para incrementar las tarifas y aranceles a la importación de vehículos, lo que podría provocar un alza en los precios el próximo año.

"Esa reforma sin duda va a caminar y va a caminar muy rápido, entonces en ese orden de ideas si algún tapatío o jalisciense está pensando en comprar un automóvil el día de hoy, en seis meses o en un año, hoy es el momento de comprarlo y que sea una compra inteligente y no comprarlo a un precio distinto mañana", aseguró.

Rojas añadió que en este evento habrá promociones especiales y tasas preferenciales de financiamiento para los compradores. Asimismo, este año ofrecerán diversas alternativas de financiamiento a los asistentes con instituciones como Banorte, Kuna Capital, Caja Popular Mexicana y Arrendamex.

Por igual, las marcas participantes ofrecerán dinámicas interactivas, promociones especiales, descuentos, regalos y lanzamientos exclusivos.

"El tema de los descuentos será dependiendo de cada marca, cada marca tiene su propia estrategia y ellos desarrollan su comisión comercial que normalmente hay una de todo el mes y el año y una para Expo Auto Estrenos. Sin duda, las condiciones que habrá en Expo Guadalajara serán distintas y la gran diferencia es que si van a las expo podrán comparar precios con otros vehículos y la competencia directa", añadió.

La cuota general de recuperación será de 35 pesos por persona y parte de la recaudación se destinará para el Teletón.

AO

